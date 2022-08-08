Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2022? 8 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD'de açıklanan Fed faiz kararının neden olduğu küresel resesyon sonrası piyasalarda son durum ve altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları dolara endeksli olarak değişiklik gösteriyor. Çeyrek altın fiyatı da yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2022? İşte 8 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.030,25 liradan alınıyor, 1.034,69 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.630,96 liradan alınıyor, 1.666,89 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.774,79 liradan alınıyor, 1.775,34 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.558,42 liradan alınıyor, 6.682,44 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.268,96 liradan alınıyor, 3.351,47 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 935,87 liradan alınıyor, 967,79 liradan satılıyor.