İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2023 Salı / 15 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9684
  • EURO
    29,6023
  • ALTIN
    1697.15
  • BIST100
    7235.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Son dakika çeyrek altın, gram altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Son dakika çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları Ağustos ayının ilk gününe düşüşle başladı. Hafta başından bu yana ons altının dalgalanması iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de aşağı çevirdi. Gram altın an itibariyle 1.696 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Son dakika çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ağustos 2023 son dakika çeyrek altın, gram altın fiyatları

1 Ağustos 2023 Salı 12:14 - Güncelleme:
Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Son dakika çeyrek altın, gram altın fiyatları
ABONE OL

Çeyrek altın haftanın ikinci iş gününe % -0,20 düşüşle başladı. Ekonomiyi yakından takip eden yatırımcılar, yeni ayda altın fiyatlarını sorguluyor. Gram altın geçtiğimiz ay 1706 lirayla rekora imza attı. Peki çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 24 ayar gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, son dakika çeyrek altın fiyatları ve piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARI (ALIŞ - SATIŞ)

Gram Altın ( Kapalı Çarşı ) 1.710,96 - 1.712,77

Gram Altın 1.695,93 - 1.696,25

Ons Altın / USD 1.956,52 - 1.956,90

Ons Altın / TL 52.743,47 - 52.765,07

Çeyrek Altın 2.713,48 - 2.773,38

Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) 2.737,54 - 2.800,39

Yarım Altın 5.410,00 - 5.546,75

Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) 5.457,97 - 5.600,77

Cumhuriyet Altını 11.348,00 - 11.519,00

Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) 11.348,00 - 11.519,00

Gremse Altın 27.442,00 - 27.766,00

Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) 27.375,38 - 28.003,85

Ata Altın 11.334,00 - 11.413,00

Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) 11.292,34 - 11.578,35

Ziynet Altın 10.853,92 - 11.059,58

14 Ayar Bilezik Gram 941,54 1.120,63

18 Ayar Bilezik Gram 1.184,25 1.370,00

22 Ayar Bilezik Gram 1.544,24 1.635,30

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.