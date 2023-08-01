Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Son dakika çeyrek altın, gram altın fiyatları

Çeyrek altın haftanın ikinci iş gününe % -0,20 düşüşle başladı. Ekonomiyi yakından takip eden yatırımcılar, yeni ayda altın fiyatlarını sorguluyor. Gram altın geçtiğimiz ay 1706 lirayla rekora imza attı. Peki çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 24 ayar gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, son dakika çeyrek altın fiyatları ve piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARI (ALIŞ - SATIŞ)

Gram Altın ( Kapalı Çarşı ) 1.710,96 - 1.712,77

Gram Altın 1.695,93 - 1.696,25

Ons Altın / USD 1.956,52 - 1.956,90

Ons Altın / TL 52.743,47 - 52.765,07

Çeyrek Altın 2.713,48 - 2.773,38

Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) 2.737,54 - 2.800,39

Yarım Altın 5.410,00 - 5.546,75

Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) 5.457,97 - 5.600,77

Cumhuriyet Altını 11.348,00 - 11.519,00

Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) 11.348,00 - 11.519,00

Gremse Altın 27.442,00 - 27.766,00

Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) 27.375,38 - 28.003,85

Ata Altın 11.334,00 - 11.413,00

Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) 11.292,34 - 11.578,35

Ziynet Altın 10.853,92 - 11.059,58

14 Ayar Bilezik Gram 941,54 1.120,63

18 Ayar Bilezik Gram 1.184,25 1.370,00

22 Ayar Bilezik Gram 1.544,24 1.635,30