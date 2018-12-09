Çeyrek altın fiyatları ne kadar düştü mü yükselişte mi Uzmanların çeyrek ve gram altın yorumu nedir

Altın fiyatları güncel rakamlar yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Hafta başına bir gün kala internet üzerinden; "Güncel altın fiyatları nedir? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Aralık Cuma günü altın fiyatları kaç liradan kapattı? Cumhuriyet altını tam ve yarım altın fiyatları piyasadaki son satış fiyatı nedir? Gram altın yeni haftaya nasıl başlayacak? Altın fiyatları düşüşte mi yükselişte mi? Altın fiyatları uzman yorumları neler?" gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bilindi üzere altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor. Haftanın ilk gününe saatler kala altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, gram ve çeyrek altın fiyatları konusunda araştırmalarına başladı. Alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, piyasaların son durumunu sorgulamaya başladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı 213,20 TL olurken, Kapalıçarşı'da 213 liradan alınıyor. Cumhuriyet Ata lira alış fiyatı 1404 TL, satış fiyatı 1425 TL, 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 194,25 TL, satış fiyatı ise 198,25 TL olarak gerçekleşiyor. Çeyrek altın fiyatı alış 343 TL, satış 348 Tl, yarım altın fiyat alış 686 TL, satış 696 TL, tam ziynet fiyatı ise alış 1371 Tl, satış 1392 TL olarak işlem görüyor. Altın fiyatları son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de

Altın fiyatları için vatandaşların sorgulaması devam ediyor. Haftalık bazda Borsa İstanbul`da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,80 değer kaybederken, altın yüzde 3,88, dolar yüzde 2,16 ve euro yüzde 2,36 değer kazandı. Günün ilk saatleri itibariyle birçok kişinin gündeminde yer alan altın fiyatları, çarşamba günü gördüğü 214 liralık gram fiyatının ardından pazar günü 212 lira seviyelerinden alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 9 Aralık 2018 Pazar günü 351 TL'den satılıyor.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 212 TL dolaylarında seyrediyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.418 liradan alınıp 1.433 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 703 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRADAN KAPATT?

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 212,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını da 1.420 liradan satılıyor.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 215 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 primle 212,7 liradan tamamladı.



Bugüne yatay başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 212,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını da 1.420 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.239,4 dolardan işlem görüyor.



Analisti İslam Memiş, ons altında 1.257 doların gündeme gelebileceğini belirterek, ons altın ve dolar kurunun değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade etti.



Teknik açıdan gram altında 210 liranın destek, 215 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getiren Memiş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bugün de devam eden toplantısı, ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamalar ile ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN FİYATLARI KAZANDIRDI

Haftalık bazda Borsa İstanbul`da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,80 değer kaybederken, altın yüzde 3,88, dolar yüzde 2,16 ve euro yüzde 2,36 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.829,78 puanı, en düşük ise 92.375,25 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,80 azalışla 93.699,49 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 artışla 211,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 kazançla 1.413,00 lira oldu. Geçen hafta 332 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 345 liraya yükseldi.



Bu hafta ABD doları yüzde 2,16 artışla 5,2940 liraya, euro da yüzde 2,36 değer kazancıyla 6,0280 liraya çıktı.



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

ALTIN NEDİR?

Altın güvenilir bir liman olarak da adlandırılan dünyanın en değerli madenlerinden biridir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır.

Dünya'nın en değerli madenlerinden biri olan altın, yıllar boyu insan elinde farklı şekillerde işlenmiştir. İşçilikleri daha fazla olan altın çeşitleri daha çok hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer yatırım araçları ile karşılaştırdığınızda altının en büyük özelliği krizlerden daha az etkilenmesidir.

Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Bu parlak sarı renkli madene olan ilgi daha çok bu yüzdendir. Star.com.tr olarak ziyaretçilerimize altın fiyatları hakkında en doğru ve güncel verileri grafiklerle sunmaktayız. Altın fiyatları ne olur sorusuna cevap bulabilmeniz için uzman yazarlarımız sizler için en güncel altın yorumlarını sitemizde paylaşmaktadırlar.

Güncel altın fiyatlarının yanı sıra geçmiş altın fiyatları da arşiv olarak Star.com.tr'de mevcuttur. Geçmiş dönem altın fiyatları özellikle altın piyasasının gelecekte yapacağı hareketleri doğru tahmin etmek için yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan bir bölümdür. Siz de düzenli olarak çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve tüm altın çeşitleri için anlık verileri Star.com.tr'de takip edebilir ve altın piyasası hakkında en doğru öngörülere sahip olabilirsiniz.

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