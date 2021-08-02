Çeyrek altın ne kadar? 2 Ağustos 2021 gram, ata, çeyrek altın fiyatları

2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:50 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:50

Altın fiyatları hafta başında aşağı yönlü hareket ederken, piyasalarda yaşanan dalgalanma devam ediyor. Uzun süredir düşük grafikte seyreden gram altın bugün 490 liradan alıcı buluyor. Altın yatırımcıları, fiyatları anbe an takip ediyor. Peki Çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 490,93 liradan alınıyor, 491,02 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 796,00 liradan alınıyor, 809,20 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.808,48 liradan alınıyor, 1.808,60 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3.183.00 liradan alınıyor, 3.228.204 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.593,00 liradan alınıyor, 1.620,00 liradan satılıyor.

REŞAT ALTINI

Reşat altın 3.215,47 liradan alınıyor, 3.260,95 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 3.229,00 liradan alınıyor, 3.293,00 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 446,50 liradan alınıyor, 449,50 liradan satılıyor.