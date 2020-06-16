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Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? 16 Haziran 2020 gram altın, çeyrek altın, canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan değişşiklikler anbe an takip ediliyor. Yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve canlı altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alyor. Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Buna göre Çeyrek altın ne kadar 2020? 16 Haziran gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları

16 Haziran 2020 Salı  09:46 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 09:46
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Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde dolardaki dalgalanma sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı.

Bugün altın fiyatları aşağı yönlü hareker ediyor. Düne göre daha düşük rakamlarla güne başlayan altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki çeyrek altın ne kadar 2020 alış satış? İşte bugünün canlı altın fiyatları 

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar bugün? İşte çeyrek altın, gram altın alış satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI 16 HAZİRAN 2020

Altın fiyatları son durum... Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda 24 ayar külçe altın gram altın fiyatı 378 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 378,01

SATIŞ: 378,10

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 617,20

SATIŞ: 621,50

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.230,60

SATIŞ: 1.241,60

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.461,90

SATIŞ: 2.475,70

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 2.493,37

SATIŞ: 2.508,75

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettirmesinin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

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