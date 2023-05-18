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  • Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? 18 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? 18 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle altın fiyatlarında ibre yukarı yönde seyrediyor. Yatırımcılar için yarım altın, gram altın, çeyrek altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 18 Mayıs 2023 canlı altın fiyatları ile güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

18 Mayıs 2023 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? 18 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları
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Çeyrek altın ne kadar 2023? Bugün son dakika altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Hafta başından bu yana ons altının yükselişi iç piyasadaki altın fiyatlarının yönünü de yukarı çevirdi. Para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını baskılaması nedeniyle dalgalı bir grafikte ilerleyen altının onsu 1977 TL seviyelerinde seyrediyor. Peki Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 18 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ve piyasalarda son durum

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram Altın bugün 1257 liradan alınırken, 1258 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR 2023 BUGÜN SON DAKİKA?

Çeyrek altın bugün 2.037 liradan alınıyor, 2.071 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 8.313 liradan alınırken, 8.456TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1977 liradan alınıyor, 1978 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 8315 liradan alınıyor, 8457 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 4.076 liradan alınıyor, 4.148 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 8.127 TL'den alınırken 8.260 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 1145 liradan alınıyor, 1183 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin, Faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik tahminlerini açıklarken yaz aylarında dolar kurunun 25 lira seviyesini koruyacağını belirtti.

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