Çeyrek altın fiyatları, haftanın son iş gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları, dolar/TL kuru ve altının ons değerinde yaşanılan son dakika gelişmeleriyle birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Peki çeyrek altın ne kadar 2023 bugün? Son dakika altın fiyatları: Gram, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN KAÇ TL?

24 ayar gram altın fiyatı 2023 bugün 1242 liradan alınıyor, 1243 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın bugün 2.012 liradan alınıyor, 2.046 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 8.211 liradan alınırken, 8.359 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 2,007 liradan alınıyor, 2,008 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 8.212 liradan alınıyor, 8.359 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 4,025 liradan alınıyor, 4,098 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 8,024 TL'den alınırken 8,157 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 1.130 liradan alınıyor, 1.169 liradan satılıyor.