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Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar 2023? Bugün son dakika çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı

Altının ons fiyatı, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü 1.925 dolardan işlem görürken kapalı çarşıda gram altın 1.715 liradan satılıyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar 2023? Bugün son dakika 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, 0.5 gram altın ne kadar? İşte 25 Eylül 2023 Kapalıçarşıda ve piyasalarda çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatları

25 Eylül 2023 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Çeyrek altın ne kadar 2023? Bugün son dakika çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı
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Geçtiğimiz hafta merkez bankasının faiz kararı sonrası yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçen hafta kapalıçarşıda 1705 liradan satılan gram altın, haftanın ilk gününde 1715 liradan işlem görüyor. Peki Çeyrek altın ne kadar 2023? Bugün son dakika 24 ayar gram altın fiyatı kaç TL? İşte 25 Eylül 2023 Çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda ve kapalıçarşıda altın alış-satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları...

KAPALIÇARŞIDA VE PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış: 1.714,28

Satış: 1.715,46

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 1.683,72

Satış: 1.684,00

ONS ALTIN / USD

Alış: 1.925,42

Satış: 1.925,74

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.693,96 2.753,34

ÇEYREK ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 2.742,85

Satış: 2.804,78

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 5.371,07

Satış: 5.506,68

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI ) FİYATI

Alış: 5.468,56

Satış: 5.609,56

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 11.371,00

Satış: 11.543,00

CUMHURİYET ALTINI ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 11.371,00

Satış: 11.543,00

ATA ALTIN KAÇ TL?

Alış: 11.431,00

Satış: 11.504,00

ATA ALTIN ( KAPALI ÇARŞI ) FİYATI

Alış: 11.314,27

Satış: 11.596,52

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Alış: 10.775,82
Satış: 10.979,69

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

Alış: 948,97

Satış: 1.128,62

18 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

Alış: 1.195,23

Satış: 1.370,00

22 AYAR BİLEZİK GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 1.556,33

Satış: 1.646,98

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