Geçtiğimiz hafta merkez bankasının faiz kararı sonrası yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçen hafta kapalıçarşıda 1705 liradan satılan gram altın, haftanın ilk gününde 1715 liradan işlem görüyor. Peki Çeyrek altın ne kadar 2023? Bugün son dakika 24 ayar gram altın fiyatı kaç TL? İşte 25 Eylül 2023 Çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda ve kapalıçarşıda altın alış-satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları...

KAPALIÇARŞIDA VE PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)



Alış: 1.714,28

Satış: 1.715,46

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI



Alış: 1.683,72

Satış: 1.684,00

ONS ALTIN / USD



Alış: 1.925,42

Satış: 1.925,74

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Alış: 2.693,96 2.753,34

ÇEYREK ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )



Alış: 2.742,85

Satış: 2.804,78

YARIM ALTIN FİYATI



Alış: 5.371,07

Satış: 5.506,68

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI ) FİYATI



Alış: 5.468,56

Satış: 5.609,56

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Alış: 11.371,00

Satış: 11.543,00

CUMHURİYET ALTINI ( KAPALI ÇARŞI )



Alış: 11.371,00

Satış: 11.543,00

ATA ALTIN KAÇ TL?



Alış: 11.431,00

Satış: 11.504,00

ATA ALTIN ( KAPALI ÇARŞI ) FİYATI



Alış: 11.314,27

Satış: 11.596,52

ZİYNET ALTIN NE KADAR?



Alış: 10.775,82

Satış: 10.979,69

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI



Alış: 948,97

Satış: 1.128,62

18 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI



Alış: 1.195,23

Satış: 1.370,00

22 AYAR BİLEZİK GRAM ALTIN FİYATI



Alış: 1.556,33

Satış: 1.646,98