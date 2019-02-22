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Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Şubat 2019 Güncel altın fiyatları, altın fiyatları kapanış günü

Türk insanının yatırım için vazgeçilmezlerinden olan altın haftaya yükselişle başlamasının ardından 229 liraya kadar yükseldikten sonra seviyesini dengeledi. Çeyrek altın fiyatları, altının gram fiyatında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sonrası vatandaşların da altın fiyatlarını araştırmaya itti. Peki 22 Şubat 2019 tarihi itibariyle Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 229 TL’den işlem görürken çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatlarındaki son durum

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Şubat ayının bitimine doğru Türk insanının vazgeçilmezi altın 22 Şubat 2019 tarihi itibariyle gündemdeki yerini koruyor. Özellikle çeyrek altın fiyatları, altının gram fiyatında yaşanan olumlu hareketlilik sonrası vatandaşlar sonra araştırılmaya başlandı. Haftabaşı itibariyle 222 lira ile seviyesindeyken yükselişe geçen altıın, yatırımcıların ilgisini kazandı. Peki 22 Şubat 2019 tarihi itibariyle Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 229 TL’den işlem görürken çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatlarındaki son durum 
 
 

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
 
Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 229 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altının 366 TL’den alındığı 21 Şubat 2019 günü satış fiyatı ise 375 TL seviyelerinde bulunuyor. Yatırımlık olarak tercih edilen Cumhuriyet altını ise 1.520 TL’den alınıp 1.543 TL’den satılıyor.
 

 
ALTININ KİLOGRAM FİYATI NE KADAR OLDU?
 
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 400 liraya yükseldi.
 
Altın piyasasında, en düşük 229 bin 100 lira, en yüksek 229 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 229 bin 400 liradan tamamladı.
 
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 158 milyon 848 bin 599,76 lira, işlem miktarı ise 693,7 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 164 milyon 48 bin 99,40 lira oldu.
 
 
 
 

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