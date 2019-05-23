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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 413,00 lira, Cumhuriyet altını 1.690,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,28 yükselişle 253,40 liradan işlem gördü.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,28 artışla 253,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 413,00 lira, Cumhuriyet altını 1.690,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,28 yükselişle 253,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     250,00 250,20 253,20 253,40
Cumhuriyet Ata Lira     1.647,00 1.668,00 1.669,00 1.690,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     228,00 232,00 231,00 235,00
Lira(Tam) Ziynet     1.610,00 1.630,00 1.631,00 1.651,00
Yarım Ziynet     805,00 815,00 815,00 825,00
Çeyrek Ziynet     403,00 408,00 408,00 413,00
 

 

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