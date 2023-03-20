Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları kaç TL? 20 Mart 2023 gram, çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtı, yatırımını çeyrek altın alarak yapanlar tarafından merak ediliyor. Haftayı 1.215 liradan kapatan gram altın %6.55 artış ile 1222 TL'den seyrediyor. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar, "Çeyrek altın ne kadar? 2023 bugün son dakika altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Buna göre son dakika altın fiyatları kaç TL? İşte 20 Mart 2023 gram, çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?



Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 3,66 değer kazanarak haftayı 1.215 liradan tamamladı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Uluslararası piyasalarda ons altın 2.000 doları aştı.

Altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın 1.220 lirayı geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altın fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 12:00 itibarıyla yüzde 5,2 artışla 1.222 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek Altın 1.977 TL'den alınırken 2.011 liradan satılıyor.

Yarım Altın 3956 liradan alınıyor, 4.025 liradan satılıyor.

Tam Altın 7886 liradan alınırken 8.011 liradan işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını 8.069 TL'den alınıp, 8.206 TL'den satılıyor.

ONS Altın 1.996 TL'den işlem görüyor.

Ata Altının alış fiyatı 8.060 TL, satış fiyatı ise 8.205 TL.

GÖZLER FED KARARINDA

Küresel bankacılık krizi endişeleri güvenli liman altına talebi artırdı.

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesi artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini kaydeden analistler, konuyla ilgili haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.