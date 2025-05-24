Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme Meclis'e geldi. TBMM Başkanlığı'na sunulan düzenleme, birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörüyor. Teklifte trafiği tehlikeye sokan ve alkollü araç kullananlara hapis cezası getirilmesi gibi başlıklar yer alıyor. Yeni düzenlemeyle bazı durumlarda 3 yıl kadar hapis cezası verilebilecek.

İşte yasadaki düzenlemeler:

DURMAYANA 200 BİN TL

■ Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ehliyeti 2 yıl geri alınacak.

■ Kanunun yasakladığı bir eylemi basın, yayın, internet ortamında paylaşanlara 25 bin lira idari para cezası verilecek.

■ Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti tedbiren geri alındığı halde araç kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

■ Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara da 200 bin lira ceza uygulanacak.

■ "Dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

ALKOLE 25 BİN LİRA

■ Tescil plakasının farklı okunmasını engelleyen sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. İkinci ihlalde ceza 280 bin liraya, trafikten men süresi 60 güne çıkacak.

■ Tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

■ Sahte plaka kullananlara 140 bin lira ceza kesilecek. Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. 2. ihlali halinde ceza 280 bin liraya çıkacak. Ayrıca bu kişiler, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılacak.

■ Takograf kullanmayanlar 75 bin, taksimetre kullanmayan 46 bin lira para cezasına çarptırılacak.

■ Uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek

■ 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen ceza 700 liradan 25 bin liraya yükseltilecek.

■ Hız sınırları tespit cihazı üreten ve ithal eden 370 bin lira ceza alacak.

SALDIRGAN SÜRÜCÜYE TRAFİKTEN MEN

■ Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

■ Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

TRAFİĞİ DURDURAN HALAYA 90'AR BİN LİRA CEZA

■ Asker uğurlama ve düğün halayı gibi nedenlerle tamamen engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

6 KEZ KIRMIZIDA GEÇENİN EHLİYETİ GERİ ALINACAK

■ Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

■ Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde 6 defa kırmızı ışık ihlal yaptığı tespit edilenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.