CFO Summit 2019 finans liderlerini buluşturdu: Risk ekosistemi masaya yatırıldı

DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliği ve BMI (Business Management Institute) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye’nin Finans Liderleri Zirvesi CFO Summit 2019, 18 Nisan’da Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleşti. CFO Summit, Türkiye’nin finans-ekonomi alanında en önemli karar alıcılarını ve düşünce önderlerini ağırladı.

Albaraka Türk, QNB Finansbank ve Vodafone Business ana sponsorluğunda Eczacıbaşı Holding, Şişecam Topluluğu, Anadolu Grubu, Borusan Holding, Aselsan, THY, Petrol Ofisi, Acıbadem gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CFO’larına ödüllerinin verildiği Zirve, iş dünyasından önemli liderleri ve 20’nin üzerinde konuşmacıyı ağırladı. “Dalgalı Ekonomide Risk Yönetimi ve Yatırım Planlaması”, “Dijital Finansın Geleceği: Yapay Zeka & Çeviklik & Siber Güvenlik”, “Yeniden Yapılandırma ve Dönüştürme”, “Uluslararası Ticaret Ortamında Rekabet ve Büyüme” konuları düzenlenen panellerde masaya yatırıldı.

RİSKLER VE BELİRSİZLER

Zirve’de, açılış konuşmasını “Risklerin ve Belirsizliklerin Artışa Geçtiği Dünyada CFO'nun Önemi” başlıklı konuşmasıyla İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptı. Bahçıvan, “Günümüzde küresel ve bölgesel olaylar peş peşe, çok hızlı bir şekilde dünyayı etkisi altına alırken, insanların zihninde de “çivisi çıkmış dünya” fotoğrafı canlanıyor. Böylesi bir dünyada CFO’lar giderek stratejik bir rol üstleniyor” dedi. Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü:

“2017 yılı ve 2018 başlarındaki güçlü büyümelerin ardından son aylarda küresel ekonomi gözle görülür bir yavaşlama sürecine girmiş bulunuyor. Bu belirsizlik ortamı, hem politika belirlemeyi, hem de finansal kararlar almayı oldukça zorlaştırıyor. Bu da günümüz finans yöneticilerini; öngörülebilirliğin daha az olduğu, daha sisli bir dünyada hareket etmeye zorluyor. Şirketlerin mali stratejilerinin oluşturulması, finansman ihtiyaçlarının karşılanması, etkin nakit akışının sağlanması, stratejik yatırım planlarının hazırlanması gibi pek çok kilit görev üstlenen CFO’ların önemi daha da artıyor.”

Bahçıvan, gelecek dönem için model olabilecek CFO tanımlamasıyla ilgili olarak ise farklı bir noktaya dikkat çekti. İş dünyası, medya ve üniversiteler başta olmak üzere birçok çevrede tartışılan iş birliğine dayalı “birlikte yaratmak” yani (co-creation) kavramının altını çizdi ve “Aşırı teknikleşmiş, finans alanına sıkışmış CFO profili bugünün dünyasına hitap etmiyor. Bugün artık kendini mali kontrol ile sınırlamayan, odağına üretimi alan, toplumsal faydayı düşünen, önce insan diyebilen, geleceğe ve katma değer yaratmaya öncelik veren bir CFO profiline ihtiyaç var” dedi.

CFO Summit’te “Değişen Finans Yönetiminde CFO’nun Rolü” başlığıyla Zirve’ye özel bir konuşma yapan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ise CFO’nun değişen rolünü anlattığı sunumunda şu bilgileri verdi: “Geleneksel CFO tanımında daha çok raporlama, risk ve maliyet odaklı işler yapan kişiler olarak bir tanım yapılırdı. Günümüz dünyasında riskler ve belirsizlikler, dijitalleşme süreci, inovasyon, büyük data, paydaş denetimi gibi konulardaki değişimler CFO’ların da görev tanımlarını değiştirdi. Geleceğin iş dünyasını akıllı teknolojiler yönlendirecek. Dijital çağda bu nedenle akıllı teknolojilerin önemi artıyor. İşletmeler süreçlerini geliştirmek ve yenilemek için inovasyona ağırlık vermeli. Gelişen teknolojiler zamanla verinin büyümesine ve karmaşık hale gelmesine sebep oluyor. Global konjoktörün çok çabuk değiştiği ortamlarda organizasyonun maruz kaldığı riskler de çok çabuk değişiyor. Finans liderleri globalleşme ve hızla değişen dünyanın bu hızına uyum sağlamalı.”

CFO Summit’te QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan ise “Dijitalleşme ve Güven” başlıklı bir sunum yaptı. Özellikle tedarik zincirinde yeni teknolojilerin ve dijitalleşmenin dünya ticaretinde geleceğe yön vereceğini söyledi ve firmaların bugünü değil beş yıl sonrasının iş yapış şekillerini tasarlayarak rekabette yerlerini almak zorunda olduklarının altını çizdi. Sözlerine bu dijitalleşme operasyonunda QNB Finansbank olarak hayata geçirdikleri yenilikleri anlatarak devam etti ve şu bilgileri paylaştı: “QNB Finansbank olarak dijital teknoloji gelişmelerine bağlı olarak FinTech kuluçka merkezi ile iş geliştirme ve yapay zeka laboratuvarını devreye aldık. Yapay zeka Q’nun yaratıcısı olarak 9 bin müşterinin kullandığı e-dönüşüm entegratörünü hayata geçirdik. Dijitalleşmeye önem verirken aynı zamanda siber güvenliği de çok önemli buluyor ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Dünya 2017 yılında siber güvenliğe 102 milyar dolar yatırım yaptı. Bu rakam 2022 yılında 143 milyar dolara ulaşacak. Bankacılık ve finans sektörü siber saldırılara karşı her zamankinden daha tedbirli olmalı. Bilginin korunması anlamında CFO’lara çok iş düşüyor.”

“Finansal Hizmetlerde Dijital Dönüşüm” başlıklı konuşmasını yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, dünya yeniden şekillenirken sürdürülebilir büyüme, rekabet ve hız konularının artık çok daha hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: “Her geçen gün ortaya çıkan yeni riskler yeni yönetim stratejilerini ve yeni teknolojilere adaptasyonu zorunlu kılıyor. Vodafone olarak şirketlerin lokomotifine, teknolojinin gücünü eklemeye ve Türkiye’yi birlikte yarına hazırlamaya hazırız. Türkiye’deki tüm işletmelerin de dijital iş ortağı olarak onlara uçtan uca çözümler sunuyor, dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Bu noktada bulut çözümlerimiz de kritik bir öneme sahip. Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü, teknoloji yatırımlarımızın önemli bir halkasını oluşturuyor. Dünyanın en ileri teknolojileriyle donattığımız 9 bin metrekarelik merkezimiz, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası düzeyde tüm Vodafone kurumsal abonelerine hizmet sunuyor. Bu merkezden sunduğumuz hizmetlere kısa süre önce “hibrit bulut” çözümü VMware Cloud on AWS’i de ekledik. Türkiye’de ilk kez pazara sunulan bu teknoloji firmalara daha dinamik ve esnek bir çalışma imkanının yanı sıra güvenliği geliştirilmiş bir sistem sağlıyor. Türkiye'yi dijitalleşmeye götürecek yolda sunduğumuz çözüm ve hizmetlerle, her ölçekten işletmenin yanında olmaya, yerli ve milli üretim için iş birliklerimizi ve desteklerimizi ise gün geçtikçe artırmaya devam edeceğiz.”

CFO Summit 2019, konuşmalar ve panellerin ardından 50 En Etkin CFO’ya verilen ödül töreniyle son buldu.

Editöre Not: CFO Summit 2019'daki tüm konu ve konuşmacılar Fortune Türkiye'nin Mayıs sayısında geniş kapsamlı yer alacak.

Fortune Türkiye “En Etkin 50 CFO” Araştırma Metodolojisi Hakkında:

Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğinde gerçekleştirilen “En Etkin 50 CFO” projesi için binin üzerinde organizasyon; cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, son üç yıllık kâr büyümesi, nakit yaratma kapasitesi, organizasyonun sektördeki repütasyonu yönlerinden analiz edildi. Araştırma kapsamına dahil edilen binin üzerinde kuruluş son dört yılın Fortune 500 ve ISO 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak oluşturuldu. Bankalar, sigorta ve kamu şirketleri kapsam dışı tutuldu. En başarılı finansal performans gösteren 400 şirketin CFO’ları belirlendi. Görev süresi kısa olan ve araştırmada yer almak istemeyen CFO’lar kapsam dışı bırakıldı. Adayların finansal performans ve başarılarına ilişkin bilgiler ve iş geçmişleri temin edildi. Araştırma danışma kurulu tarafından incelendi. Danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkat çeken Türkiye’nin En Etkin 50 Finans Yöneticisi belirlendi.