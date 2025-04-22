Bakan Kurum, Özgür Özel'in "İstanbul'a yapılacak 24 bin konut Araplara satılacak" iftirasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. Söz konusu 24 bin konutun sahibinin belli olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, hepsinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olduğunu açıkladı.

"DAR GELİRLİ AİLELERİMİZ EV SAHİBİ OLACAK DİYE UYKULARI KAÇTI"

Bakan Kurum, açıklamasında, "Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize bir söz verdik. "Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız." dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. "Bu Kanal İstanbul Projesidir." diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar." dedi.

Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar.



Söyledik ama dinlemiyorlar.



İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu.



Biz milletimize bir söz verdik.



"Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız." dedik.... — Murat KURUM (@murat_kurum) April 22, 2025

BAŞVURULAR YAPILDI, KURALAR ÇEKİLDİ, BEDELLERİ ÖDENDİ

Vatandaşların söz konusu konutlara başvurularını yaptığını ve kuralarının çekildiğini hatırlatan Bakan Kurum açıklamasının devamında, "Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

"HEPSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞIDIR, HİÇBİRİ YABANCI DEĞİLDİR"

Özgür Özel'in iftirasını çürüten Kurum, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel! "O konutlar Araplara satılacak." iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz." dedi.