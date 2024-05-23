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Ekonomi

CHP'den devralınan belediyenin borcu dudak uçuklattı

CHP'den AK Parti'ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı. Harcamaların seçimlerden 35 gün önce yapılması dikkat çekti.

Star Gazetesi23 Mayıs 2024 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
CHP'den devralınan belediyenin borcu dudak uçuklattı
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CHP'den AK Parti'ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin borcu açıklandı. Konu hakkında Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden resmi açıklama yapıldı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BORCU AÇIKLANDI

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyuna duyuru; Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki yönetimden aktarılan toplam borcu ve detayları aşağıdaki gibidir. 7 milyar 559 milyon 698 bin lira borcun 1 milyar 900 milyon lirası seçime 35 gün kala harcanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SEÇİME 35 GÜN KALA YAPMIŞLAR

Borçların 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri 'ne 35 gün kala yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

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