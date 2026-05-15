Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeciliğin yalnızca vaat yönetmek olmadığını belirterek, "Belediyecilik aynı zamanda bütçeyi, kaynakları ve kurumların geleceğini doğru yönetme sorumluluğudur. Bursa kamuoyunun hafızasında tazeliğini koruyan BUSKİ'deki suya fahiş zam sürecini hep birlikte yaşadık" ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin geçmiş dönemde yaptığı yüzde 25'lik su indiriminin kurumun mali dengelerini bozduğunu savunan Tekin, "Ne yazık ki BUSKİ yatırım yapamaz ve hizmet üretemez bir noktaya sürüklenmiştir. Ardından oluşan mali tablonun faturası yine Bursalı hemşehrilerimize kesilmiş, plansız yönetimin sonucu olarak vatandaşlarımız fahiş zamlarla karşı karşıya bırakılmıştır" diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak yüksek su zamlarını her meclis toplantısında gündeme taşıdıklarını belirten Tekin, "Vatandaşlarımızın haklı tepkileri ve yoğun şikayetleri Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde defalarca gündeme taşınmıştır. Cumhur İttifakı olarak her meclis toplantısında bu zamların geri çekilmesi gerektiğini ifade ettik. Ancak tüm çağrılara rağmen CHP yönetimi geri adım atmamış, vatandaşlarımızın beklentilerine kulak vermemiştir" dedi.

Geçmiş dönemde BUSKİ önünde yapılan protestolara da değinen Tekin, "AK Parti döneminde su fiyatlarının yüksek olduğunu iddia ederek BUSKİ önünde su sayaçları kıranların, CHP yönetimi döneminde vatandaşlarımızı ezici boyutlara ulaşan fahiş su zamları karşısında tek kelime dahi etmemesini Bursa kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. O gün halkçılık söylemiyle şov yapanların bugün sessizliğe bürünmesi, meselelerinin vatandaşın menfaati değil siyasi fırsatçılık olduğunu açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Tekin, mevcut yönetim anlayışının daha sürdürülebilir bir belediyecilik modeli ortaya koyduğunu savunarak, "Bugün Sayın Şahin Biba'nın yönetim anlayışıyla birlikte Bursa'da daha sağduyulu, gerçekçi ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışı hâkim olmaya başlamıştır. Cumhur İttifakı, belediyeciliği bir şov alanı değil; sorumluluk, hizmet ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla ele almıştır" dedi.

BUSKİ'nin mali yapısını riske atmadan vatandaşların yükünü hafifletecek bir model uygulandığını kaydeden Tekin, "Vatandaşlarımızı fahiş su faturalarından kurtarırken hizmet kalitesinden taviz vermeyen bu anlayışından dolayı Sayın Şahin Biba'ya ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

MHP olarak Bursa'nın kaynaklarının doğru kullanılmasının takipçisi olacaklarını belirten Tekin, "Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Bursa'mızın kaynaklarının israf edilmeden kullanılmasını, şehrimizin huzuru ve insanımızın refahı için çalışan her iradenin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.