İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9676
  • EURO
    36,7366
  • ALTIN
    2990.73
  • BIST100
    10111.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • CHP'li 6 belediyeye prim haczi! Hesaplara bloke konuldu
Ekonomi

CHP'li 6 belediyeye prim haczi! Hesaplara bloke konuldu

Çalışma Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir'in olduğu 6 belediyeye SGK borcu nedeniyle haciz başlattı. Bu haciz kapsamında belediyelerin ve şirketlerinin mevduat hesaplarına bloke kondu. Haciz işlemi uygulanan belediyelerin; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi.

16 Aralık 2024 Pazartesi 14:00 - Güncelleme:
CHP'li 6 belediyeye prim haczi! Hesaplara bloke konuldu
ABONE OL

Alınan bilgilere göre ilk etapta en borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı 11,7 Milyar TL'lik haciz işlemi başlatıldı. Bu haciz kapsamında belediyelerin ve şirketlerinin mevduat hesaplarına bloke kondu. Ayrıca bazı gayrimenkullerine ve araçlarına da hacizler gündemde.

Haciz işlemi uygulanan belediyelerin; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi.

Söz konusu uygulamanın yalnızca bir başlangıç olduğu ve borçlu belediyelere yönelik işlemlerin artarak devam edeceği bildirildi. Alınan bilgilere göre, SGK borç yapılandırmasına gitmeyen veya ödemelerini ihlal eden tüm belediyeler mercek altında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Işıkhan, "Belediyelerin SGK'ya olan toplam borcu 96 milyar TL'den 160 milyar TL'ye çıktı. Bu artış, sürdürülemez bir yük haline gelmiştir. Borçlarını ödemeyen belediyelere haciz dahil gerekli tüm işlemleri uygulamaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak sürecin sinyalini vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.