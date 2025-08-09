Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesi ile Çeşme'nin su hasreti bitiyor.

Devler Su İşleri (DSİ) tarafından 1,7 milyar lira yatırımla hayata geçirilen Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesi hizmete alındı. Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak.

İZSU, kuraklık ve artan tüketim sebebiyle 25 Temmuz'dan itibaren ilçede gece su kesintilerine başlamıştı. İlk etapta 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanan kesinti, 31 Temmuz'dan itibaren 23.00-09.00 saatleri arasında 10 saate çıkarılmıştı.

Karaburun'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşası tamamlanmak üzere olan Karareis Barajı'ndan su verilmesi sürecinde bugün önemli bir adım atılıyor.

9 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 14.00'te Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu İletim Hattı ve İçme Suyu İlk Su Verme Töreni düzenlenecek. Açılışı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider yapacak. Programa AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katılacak.

11 Çeşme'ye yetecek suyu heba ettiler! Krizi bakanlık çözecek... Bakan Yumaklı: Devreye alacağız Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir'in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor. Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor. Unutmayalım, her damla geleceğimizdir! Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur."