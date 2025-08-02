CHP'li belediyeden toplanmayan çöplere günlük 1 milyon TL!

İstanbul Beşiktaş'ta dikkat çeken çöp yığınlarının bir benzeri de Kartal'da ortaya çıktı. Kartal Belediyesi'nin, 2024 yılında çöp toplama hizmeti için 3 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen, ilçede çöplerin toplanmadığı görüldü. Üstelik belediyenin, temizlik hizmetini yerine getirmeyen firmaya her gün yaklaşık 1 milyon TL ödeme yaptığı belirlendi.

2,5 aydır maaşlarını alamayan Beşiktaş Belediyesi'ndeki işçilerin iş bırakmasından sonra toplanamayan çöpler, ilçede hayatı yaşanamaz hale getirdi. Duruma müdahale eden Beşiktaş Kaymakamlığı, görev ve sorumluluklarını hatırlatarak belediyeden çöpleri ivedi olarak toplamasını istedi.

Bu ihtarın ardından bir nebze de olsa temizlenen Beşiktaş'ın ardından, bu kez Kartal'da benzer görüntüler oluşmaya başladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sabah'ın haberine göre, Sık sık toplanmayan çöplerle gündeme gelen Kartal'da, 1 Ekim 2024 -31 Aralık 2027 yılını kapsayan çöp toplama ihalesinin, 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 lira bedelle rakipsiz girerek tek geçerli teklifi veren ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi'ne verilmesi dikkat çekti.

GÜNLÜK 1 MİLYON TL ÖDEME

Toplam sermayesi 1 milyon TL olan ÇEVLOG'un, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li belediyelerden 5.7 milyar TL'lik ihale aldığı tespit edildi.

Bu miktarın 1 milyar 74 milyon TL'si Kartal Belediyesi'ne ait olurken AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, "Kartal Belediyesi toplanmayan çöplere günlük 1 milyon Türk lirası ödüyor." diyerek çöp sorununa dikkat çekti.

Göksoy, "Çöp toplama ihalesi, ilçemizin çöp sorununu çözmüyorsa kime ve neye hizmet ediyor? İhalenin süresi: bin 187 gün, toplam bedel: 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 TL, günlük maliyet 1 milyon TL. Tüm bu yüksek harcamalara rağmen Kartal ilçesi, çöp sorunu ile baş edemez durumda. Üstelik bu ihale, 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na aykırı şekilde gerçekleşmiştir." dedi.

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