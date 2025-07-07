İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9922
  • EURO
    46,9526
  • ALTIN
    4248.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

CHP'li belediyeden toplu ulaşıma 5 ayda bir zam

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 7 Temmuz 2025 itibarıyla Bursa'da toplu ulaşım tarifelerine yansıyan yüzde 35'lik zamma tepki gösterirken Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş yönetimini eleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Mustafa Bozbey'in göreve geldiği tarihte toplu ulaşım fiyatının 12 TL olduğunu hatırlatan Başkan Davut Gürkan, Bozbey'in toplu ulaşıma 5 ayda bir zam yaptığının altını çizdi.

IHA7 Temmuz 2025 Pazartesi 13:42 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden toplu ulaşıma 5 ayda bir zam
ABONE OL

AK Parti İl Bursa Başkanı Davut Gürkan, Bursa'da toplu ulaşım tarifelerine gelen yüzde 35 oranındaki zam hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Önce 1 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 70, ardından 1 Şubat 2025 tarihinde yüzde 30 ve nihayetinde bugün 7 Temmuz 2025'te de yüzde 35 oranında toplu ulaşım tarifelerine zam yapıldı. 15 Aylık görev süresinde Mustafa Bozbey, 12 TL'den 35 TL'ye yükselterek toplu ulaşıma yaklaşık yüzde 300'e yakın oranda zam yaptı. Bu fahiş zam oranı ne maliyetlerle ne de enflasyon rakamlarıyla izah edilebilir" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Gürkan, "Mustafa Bozbey'in bu fahiş zam uygulamaları, CHP'nin 'sosyal belediyecilik' ve 'halk belediyeciliği' politikalarının ne olduğunu gözler önüne sermektedir. Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını festivaller, şenlikler ve konserlerle har vurup harman savuran Mustafa Bozbey, yönetme zafiyetinin bedelini Bursalılara ödetmek istemektedir" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Mustafa Bozbey ile birlikte hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de belediyenin iştiraklerindeki yönetim krizi, bu zam uygulamalarıyla net bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır. Burulaş çalışanlarının zam talebine kulak tıkayan, grev kırıcılık yaparak hem sendikayı hem de işçileri günah keçisi ilan eden Mustafa Bozbey'in, çalışanlara yüzde 30 zam yaparken toplu ulaşım tarifesine yüzde 35 zam getirmesi kabul edilemez niteliktedir" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Mustafa Bozbey, kentin öncelikli gündem maddelerinden biri olan trafik konusunda kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm üretemediği gibi geçen zaman diliminde toplu ulaşım tarifesine yaptığı yüksek orandaki zamla birlikte hem trafik sorunun derinleşmesine hem de kentsel hareketliliğin yavaşlamasına neden olmuştur. Bursa ve Bursalılar, hayatı kolaylaştıramayan bu iş bilmez yönetim tarzını hak etmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

ABONMAN KART SİSTEMİ KALDIRILDI

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım iştiraki Burulaş, toplu ulaşımda abonman kart sisteminin kaldırıldığını açıkladı.

7 Temmuz itibariyle geçerli oldu! Bursa'da ulaşıma zam

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.