Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin soru üzerine Işıkhan, söz konusu borçların, ana paranın çok üzerinde artmaya başladığını belirterek, bunun sürdürülemez hal aldığını ifade etti.

Belediyelere SGK'ye olan borçlarını ödeme çağrısı yapan Işıkhan, "Bu konuyu geçen sene gündeme getirdiğimizde belediyelerimizin borcu 96 milyar liraydı. Yıl sonunda 160 milyar liraya ulaşmış durumda. Ocak ayı itibarıyla bu rakamın 162 milyar liraya ulaştığını söyleyebiliriz." dedi.

Borçların büyük kısmının CHP'li belediyelere ait olduğunu dile getiren Işıkhan, SGK'nin işverenlerden prim tahsilat oranı yüzde 90 iken belediyelerden prim tahsil etme oranının yüzde 44 olduğunu bildirdi.

Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin soru üzerine söz konusu görüşmede, "SGK olarak amaçlarının sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği olduğunu, borçların tahsil edilmesinden başka bir çözüm olmadığını" heyete ilettiğini söyledi.

Borçların tahsil edilmesi sürecinde tarafsız şekilde çalışmaları yürüttüklerini belirten Işıkhan, "Biz bu görüşlerimizi ifade ettikten sonra TBB heyeti de SGK'nin rehberlik yapmasını rica ettiler bizden. TBB'ye bağlı belediyelerin borçların ödenmesi noktasında gayret içinde olduklarını dile getirdiler. Biz de 'Tamam' dedik. Bu istişare kültürü gerçekten çok önemli. TBB Genel Sekreteri koordinatörlüğünde, Bakan Yardımcımızın da içinde olduğu küçük bir heyet oluşturduk. Bu heyet çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

"SGK YÖNETİM KURULU'NDA GÜNDEME GETİRECEĞİZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, SGK'ye borçlarını ödemek amacıyla geçen hafta bir adım attığını bildiren Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 8,5 milyar olan borcunu taksitlendirme başvurusunda bulundu, yasal anlamda yatırması gereken peşinatı da yatırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bize daha önce sürekli hacizli gayrimenkuller teklif etmişti. Hacizlerin kaldırıldığı bu gayrimenkulleri bize teklif ettiler, bunu SGK Yönetim Kurulu'nda gündeme getireceğiz. Olumlu şekilde sonuçlanması noktasında da gayret edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bu adımı atan belediyelere ve belediye başkanlarına teşekkür eden Işıkhan, "Bu zaten son bir çaba olacak. Çünkü artık belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı söz konusu. Şubat ayının ortasında biz bu kararı resmi olarak uygulamaya başlayacağız. 1400 belediye başkanımıza da duyurmuş olalım, bir an evvel sosyal güvenlik il müdürlüklerimizle, merkezlerimizle ve bizimle borçlarını ödeme noktasında iletişime geçmelerini istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN ETKİLERİNİ ANALİZ ETMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Suriyeli işçilerin ülkelerine dönmelerinin iş gücü piyasasına olası etkilerine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Işıkhan, "Suriye'nin etkilerini analiz etmek için şu an çok erken. Ancak ilk veriler ve saha gözlemlerimiz, özellikle iş gücü piyasasında çok ciddi değişiklikler olmayacağı yönünde." dedi.

Haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının artabileceğini ifade eden Işıkhan, bu geri dönüşlerin, iş gücü açığı oluşturup oluşturmayacağını takip ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, geçici koruma altındaki Suriyelilere 2024'te 109 bin 370 çalışma izni ve 118 bin 120 çalışma izni muafiyeti verdiklerini söyledi.

"ŞUBAT AYINDA RESMİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLATACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin soru üzerine Işıkhan, konuyla ilgili TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in çalışmalarına başladığını ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak görüşlerin bakanlığa ulaştırılacağını ifade etti.

Gelen görüşleri değerlendireceklerini kaydeden Işıkhan, "Şubat ayı içerisinde resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Işıkhan, bu görüşmelerde işçilerin haklarını korumayı ve kamu kaynaklarını etkin şekilde yönetmeyi amaçladıklarını belirtti.

"KISMİ ÇALIŞMA YA DA YARI ZAMANLI ÇALIŞMAYLA İLGİLİ MEVZUATTA DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan Işıkhan, 2025-2028 yıllarını kapsayacak olan Ulusal İstihdam Stratejisi'nde (UİS) kadınların iş gücüne katılımını öncelikli haline getirdiklerini belirterek, "Kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemek için esnek çalışma ve çocuk bakım hizmetlerinin verilmesi yönünde desteklerimiz olacak. Bu konudaki düzenlemeleri hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Çalışan annelere çocuk bakımıyla ilgili desteklerinin olacağını bildiren Işıkhan, "Doğum sonrası kısmi çalışma ya da yarı zamanlı çalışma ile ilgili mevzuatta değişiklikler öngörüyoruz. Bu yönde kadınların istihdama katılmasındaki engelleri yavaş yavaş kaldırma yönünde çalışmalarımız olacak." şeklinde konuştu.

Işıkhan, UİS'te yer alan yapay zekanın konusunun iş gücü piyasasına nasıl yansıyacağı sorusu üzerine, "Eğer gerekli önlemleri almazsak birçok sektörün çalışma dinamikleri değişebilir. Bazı meslekler kaybolabilir ve iş gücü katılımında yeni zorluklarla karşı karşıya kalabiliriz. Biz de yapay zeka ve dijital beceriler kazandırılan eğitim programlarını hayata geçireceğiz. Dijital ekonominin fırsatlarını değerlendirmek istiyoruz. Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik ve yeşil ekonomi alanında istihdama hazırlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"DİJİTALLEŞMEYE UYUMLU ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNE YÖNELİK TEŞVİKLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarının olacağının bilgisini veren Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi için yasal çerçeveyi hazırlayacağız. Dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekillerinin desteklenmesine yönelik teşviklerimizi artıracağız. Esnek mesai ve kısmi çalışma alternatiflerini de sektör bazında ele alarak tekrar bir düzenleme içerisinde bulunacağız."

Işıkhan, Hemofili A hastası çocuklar için müjdeyi de paylaşarak,"Kronik ve tedavi süreci oldukça zorlu olan Hemofili A hastalığına yönelik biyoteknolojik ilaçlar yakında devreye alınacak. İnşallah bu ilaçlar sayesinde çocuklarımızın tedavi süreçleri çok daha kolay hale gelecek." dedi.