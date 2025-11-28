İSTANBUL 21°C / 12°C
Ekonomi

CHP'li belediyenin pisliğini komşu şehre döktüler! Bakanlık 48,6 milyonluk cezayı kesti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile çalışan firmanın belediyenin arıtma tesislerinden çıkan 26 kamyon çamuru Burdur'da boş araziye döktüğü belirlendi. 48,6 milyon lira ceza kesilen firmanın izin lisansı iptal edildi ve faaliyeti durduruldu.

AA28 Kasım 2025 Cuma 12:16 - Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ekipleri, Burdur'da boş bir araziye arıtma çamurunun dökülmesi üzerine kaynağın tespiti için çalışma yürüttü.

Ekipler, 17 Kasım'dan itibaren bölgedeki 26 atık su arıtma tesisi ile arıtma çamuru bertarafı konusunda faaliyet gösteren 3 işletmede inceleme başlattı.

6 denetim ekibi ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 5 çevre laboratuvarı ile arıtma tesislerinden numuneler alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğüne ait arıtma çamurlarını taşıyan araçların GPS kayıtları gün gün takip edildi.

Burdur'da ise Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile kente giriş çıkış yapan araçlar incelendi.

- 26 KAMYON ÇAMUR TAŞINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalar sonucu 24 Haziran-23 Temmuz arasında bölgeye dökülen arıtma çamurlarının 26 kamyonla taşındığı belirlendi. Bu araçların ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ile çalışan firmaya ait olduğu ve belediyenin arıtma tesislerinden çıkan çamurları bölgeye döktüğü kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

Atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarını Bakanlık tarafından "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" verilen geri kazanım ve bertaraf tesislerine götürmek yerine Burdur'daki boş araziye döken firmaya "2872 sayılı Çevre Kanunu" kapsamında 48 milyon 612 bin 876 lira idari ceza uygulandı.

Firmanın izin lisansı iptal edildi ve faaliyeti durduruldu. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

