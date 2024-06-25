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Ekonomi

CHP'li Yalçın Karatepe ile görüşen Bakan Şimşek'ten açıklama: Mesajlar tribün ve taraftar kaygılı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 'Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik' dedi.

Star Gazetesi25 Haziran 2024 Salı 14:23 - Güncelleme:
CHP'li Yalçın Karatepe ile görüşen Bakan Şimşek'ten açıklama: Mesajlar tribün ve taraftar kaygılı
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Resmi X hesabından açıklamada bulunan Bakan Şmşek, "Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm. Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez.

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