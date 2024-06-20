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Ekonomi

CHP'nin ''19 Kamu İktisadi Teşebbüsü satılacak'' iddiasına Bakanlıktan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın 19 Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün (KİT) hazırlanan kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı iddiasını yalanladı.

20 Haziran 2024 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
CHP'nin ''19 Kamu İktisadi Teşebbüsü satılacak'' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organlarında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen dile getirilen iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, "19 KİT'in hazırlanan bir kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı iddia edilmiştir. Bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

KİT'lerin 233 sayılı KHK'ye tabi ve sermayesinin tamamı devlete ait olan teşebbüsler olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KİT'lerin anılan KHK kapsamında halihazırda verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Taslak aşamasında olan düzenlemeler ile KİT'lerin daha etkin ve verimli çalışmaları ve kurumsallıklarını artırmaları amaçlanmaktadır. Bunu satış olarak yorumlamak iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, halkı bilinçli olarak kandırmaktır."

- "DAHA PROFESYONEL BİR YAPIYA KAVUŞMALARI SAĞLANACAK"

Açıklamada, taslak çalışmada yer alan hususlardan birinin yönetim kurullarının daha profesyonel bir yapıya kavuşmalarını sağlamak olduğu vurgulanarak, "Yönetim kurullarında etkinliğin artırılması, stratejik hedef belirleme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, operasyonel faaliyetlerin devlet hedefleri ile daha uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi, kamu işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Taslak değişikliklerle uluslararası alanda genel kabul görmüş kurumsal yönetim uygulamaları, iyi uygulama örnekleri ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki yasal ve düzenleyici çerçeveden faydalanarak KİT'lerin yönetim kurullarında dönüşüm zemini oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışılan taslak düzenleme ile KİT'lerin kurumsallıklarının artırılarak sadece ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunulması, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin uluslararası ilkelerle uyumlu bir şekilde en üst düzeyde sağlanması ve böylece ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına olumlu katkılar sunulması amaçlanmakta olup, yapılan çalışmayı farklı yönlere çekmek yalnızca bu KİT'lere zarar verecektir. Bu çerçevede bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup gerçeği yansıtmamaktadır."

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