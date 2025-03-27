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Ekonomi

CHP'nin boykotuna milli direniş! Şubeler doldu taştı

CHP'nin boykot listesindeki Espressolab'a vatandaşlar sahip çıktı. Yerli kahve zincirine destek olan milletvekillerinden öğrencilere binlerce kişi şubeleri doldurdu.

HABER MERKEZİ27 Mart 2025 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
CHP'nin boykotuna milli direniş! Şubeler doldu taştı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk'tan tutuklanmasının ardından bazı televizyon kanalları başta olmak üzere birçok yerli firma için boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özel'in listenin başına koyduğu yerli kahve zinciri Espressolab'a destek yağıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bazı eski bakanlar ve AK Partili siyasetçiler, Espressolab'da kahve içtikleri anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank'la beraberindeki AK Partili vekiller de TBMM'de verilen arada, kahve zinciri Espressolab'ın Ankara'daki bir şubesini ziyaret etti.

Video paylaşan Mustafa Varank, "Burada durumlar iyi, gençler mutlu, vekiller mutlu..." ifadelerini kullandı.

GENÇLERDEN DESTEK AKIMI

AK Partili gençler de boykot çağrılarına karşı D&R'dan kitap alıp Espressolab'da kahve içme kampanyası başlattı.

O anlarda çekilen fotoğraflar, 'Bizim markamız bizim gururumuz', 'Kahve bahane, duruşumuz şahane' gibi sözlerle paylaşıldı.

İmamoğlu'nun 'yolsuzluk'tan tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'a destek yağdı. Müşteriler, kahvelere de CHP'lilerin isimlerini yazdırdı.

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