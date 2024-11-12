TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda Ticaret Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna yaptı.

GÜMRÜK SİSTEMİ TAMAMEN KAPALI

İsrail ile ticaret iddialarını cevaplayan Bolat, "2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail'den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Yani, 2 Mayıs 2024'ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır" şeklinde konuştu.

FİLİSTİN'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ TÜRKİYE

İsrail ile ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı iddialarına da cevap veren Bolat, Filistin'in her yıl ithalatının yaklaşık yüzde 25'ini Türkiye'den yaptığını vurguladı.

Bolat, "Yani 2024 yılında Filistin'e ihracatımız aşırı şekilde artmamış, sadece istatistiklerde daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde Filistin'in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır. Artık, İsrail'e ihracatın yasaklanması ile birlikte ülkemizden sadece doğrudan Filistin'e sevkiyat yapılabilmektedir. Bu gerçek, nisan ve mayıs aylarından bugüne kadarki gümrük ve TÜİK istatistiklerimizde açıkça ilan edilmektedir" şeklinde konuştu.

Bolat, CHP'li vekillere "İsrail'le en çok dost olan sizsiniz, ikiyüzlülük yapmayın. Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz, istismar yapmayın" tepkisini gösterdi.

Bakan Bolat, ülke olarak Filistin'e bugüne kadar 85 bin ton yardım ulaştırdıklarını ve dünyada Filistin ile ilgili yardım ve çabaların en önemli adımlarını Türkiye'nin attığını da vurguladı.