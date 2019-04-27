'Çiftçi buğday yerine pamuk-mısır ekiyor'

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen “Uluslararası Kongre ve Sergisi” yerli ve yabancı binin üzerinde delegenin katılımıyla Antalya’daki Belek Turizm Merkezi’nde başladı. TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’de faaliyet gösteren 535 aktif un sanayicisinin 25 milyar TL’lik gayrısafi hasıla ürettiğini belirterek, “Un sektörünün aktif büyüklüğü 25 milyar liraya ulaştı” dedi. Tarım, orman ve balıkçılık sektörünün 2018’de toplam hasılasının 213 milyar lira olduğunu hatırlatan Ulusoy, “Türkiye’nin 2014-2018 dönemindeki 5 yılda gerçekleştirdiği 74 milyar dolarlık bitkisel ürünler ihracatının tam 5 milyar dolarını da un sanayicileri gerçekleştirmiştir” dedi.

GELİRİ YÜKSEK ÜRÜN İÇİN

Üretimin sürdürülebilmesi için üreticinin maliyet artışlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Ulusoy, “Hasadın yaklaştığı bugünlerde, çiftçimizin yüzünü güldürecek politikalar da ön plana çıkmalı. Eğer bunu başaramazsak, uzun vadede üretim miktarımız azalır ve daha büyük enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalabiliriz” diye konuştu. TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’de son 20 yılda buğday ekim alanlarında sürekli bir daralma eğilimi görüldüğünü, 2000’de 9,4 milyon hektar olan buğday ekim alanının yüzde 23 azalarak 2018’de 7,3 milyon hektara düştüğünü söyledi. Ulusoy, “Bu yıl bu alanın yüzde 5 daha azalması bekleniyor. Buğday fiyatının sürekli kontrol edilmesi, ancak diğer yem bitkilerinde regülasyon olmaması, fiyatın buğday aleyhine gelişmesine sebep oluyor. Özellikle kıraç arazilerde arpa, diğer arazilerde mısır pamuk gibi alternatif ürünlerin gelirinin daha yüksek olması, çiftçimizin buğday ekiminden kaçışını maalesef hızlandırıyor.”ifadelerini kullandı.