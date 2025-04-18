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Ekonomi

Çiftçilere destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 liralık desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

AA18 Nisan 2025 Cuma 08:51 - Güncelleme:
Çiftçilere destek ödemesi bugün yapılacak
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticiyi desteklediklerini ve sürdürülebilir üretim için çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, "5 milyar 948 milyon 238 bin 377 lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu tutarlar mazot-gübre desteği için 4 milyar 925 milyon 975 bin 440 lira, fındık alan bazlı gelir desteği için 841 milyon 350 bin 785 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 151 milyon 835 bin 620 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği için 29 milyon 76 bin 532 lira olarak belirlendi.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 2 olan çiftçilere bugün, sıfır olanlara gelecek hafta yapılacak. Diğer destekler ise tüm hak sahiplerine bugün ödenecek.

  • Çiftçi
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