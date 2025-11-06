İSTANBUL 19°C / 15°C
  Çiftçinin yüzünü güldürecek hamle: Dev finansman önergesi kabul edildi
Ekonomi

Çiftçinin yüzünü güldürecek hamle: Dev finansman önergesi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi amacıyla 50 milyar liralık ek ödenek eklendi.

6 Kasım 2025 Perşembe 23:33
Çiftçinin yüzünü güldürecek hamle: Dev finansman önergesi kabul edildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda oybirliğiyle kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için 50 milyar lira ödenek eklendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin önergeleri de görüşüldü.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Önergeye göre, Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun uyarınca Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira ödenek ilave edilecek.

