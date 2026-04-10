Çiftçiye müjde! 19,5 milyarlık ödeme bugün hesaplarda

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, bereketi birlikte artırıyoruz. 19 milyar 538 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre 'planlı üretim desteği' kapsamında 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira, 'kırsal kalkınma yatırımları desteği' kapsamında 49 milyon 686 bin 547 lira ve 'hayvan gen kaynakları desteği' kapsamında 4 milyon 208 bin 50 lira ödeme yapılacak. Toplam destek tutarı ise 19 milyar 538 milyon 43 bin lira olarak açıklandı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4; Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olan üreticilere ait planlı üretim desteği ile diğer destek ödemelerin 10 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacağı bildirildi.