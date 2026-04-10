İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6941
  • EURO
    52,2649
  • ALTIN
    6804.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  Çiftçiye müjde! 19,5 milyarlık ödeme bugün hesaplarda
Ekonomi

Çiftçiye müjde! 19,5 milyarlık ödeme bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 milyar 538 milyon 43 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 10:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, bereketi birlikte artırıyoruz. 19 milyar 538 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre 'planlı üretim desteği' kapsamında 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira, 'kırsal kalkınma yatırımları desteği' kapsamında 49 milyon 686 bin 547 lira ve 'hayvan gen kaynakları desteği' kapsamında 4 milyon 208 bin 50 lira ödeme yapılacak. Toplam destek tutarı ise 19 milyar 538 milyon 43 bin lira olarak açıklandı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4; Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olan üreticilere ait planlı üretim desteği ile diğer destek ödemelerin 10 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacağı bildirildi.

  • tarım destek ödemeleri
  • çiftçi hesapları
  • tarımsal destek ödemeleri

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.