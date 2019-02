Çiftçiyi tohum bağımlılığından kurtardı

Konya Şeker’in en büyük markası Torku, döner işine girdi. İlk Torku Doğrudan Döner restoranı Konya’da Zafer Meydanı’na açılırken, hedef Türkiye geneline yayılmak. Panagro Et ve Et Ürünleri Tesislerinde tamamı veteriner kontrolünden geçirilen etlerden gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan ve doğallık, kalite, lezzet ile hijyen standartlarından taviz verilmeden sarılan Torku Döner, Konya Şeker’in açtığı Döner Restoranlarıyla üreticiden tüketiciye aracısız ve kalitesine göre en uygun fiyatla ulaşacak. Torku Doğrudan Döner’in içerisinde bulunan malzemeler kendine özgü soslarla hazırlanıyor ve iki gün marine edilerek bekletildikten sonra et döner olarak tüketicilerin damak zevkine uygun bir şekilde servis ediliyor. Hizmet sloganını ‘Lezzeti Zirvede, Kalitesi ve Doğallığı Garantide’ olarak belirleyen Torku Doğrudan Döner’in, içerisindeki kuzu eti de dönerin lezzetine lezzet katıyor.

YILIN GIDA MARKASI TORKU SEÇİLDİ Perakende sektörüne hızlı giren Torku markası, sektördeki büyümesini sürdürüyor. Piyasaya sürdüğü ürünler tüketicilerden tam not alan Torku, bir çok kurum tarafından da ödüle layık görüldü. İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Türkiye Altın Marka Ödülleri’ sahiplerini buldu. Türkiye’nin gıda devlerinden Konya Şeker’in gıda sektöründeki mamul ürünlerinin çatı markası olan Torku, ‘Yılın Gıda Markası’ kategorisinde halk oylaması ile en fazla oyu alarak birinci seçildi. Yurtiçi ve yurt dışından 500’e yakın davetlinin katıldığı organizasyonda Torku’nun ödülünü, Konya Şeker Pazarlama Koordinatörü Kemal Keskin aldı. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk yaptığı açıklamada, “Ürettiğimiz ürünü bu ülkenin çocukları, bizim evlatlarımız tüketiyor ve bizim ürettiğimiz ürünler 900 bin çiftçinin, Türk çiftçisinin itibarını temsil ediyor. O nedenle kalite yaklaşımımızdan taviz vermiyoruz. Ancak bizi her gıda işletmesinden ayıran bir husus daha var” dedi.