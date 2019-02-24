Çiftçiyi tohum bağımlılığından kurtardı

Türkiye ekonomisi ve tarımına büyük katkı sağlayan Pankobirlik ve Konya Şeker, 1954 yılından bu yana yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Özellikle son 14 yılda 12’si doğrudan tarımsal ürünü işleyen tesisler olmak üzere toplam 45 üretim tesisi yatırımını gerçekleştirdi ve üreticiden alımını gerçekleştirdiği tarımsal girdi sayısını da 26’ya çıkardı. Konya Şeker’in 2013’te bölge üreticileri başta olmak üzere Türk çiftçisinin patates tohumluğu ihtiyacına cevap vermek için kurduğu Doku Kültürü Laboratuarı da milyonlarca liralık dövizin çiftçinin cebinde kalmasını sağladı. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk ile mevcut yatırımları, gelecek hedefleri ve Türk tarımı için kritik önem taşıyan tohum üretimi ve tarımda teknoloji konuları hakkında konuştuk.

Türk çiftçisine ne gibi destekleriniz oluyor, örneğin geçen yıl ne kadar alım gerçekleştirdiniz ya da kaç çiftçiye dokundunuz?

Konya Şeker olarak 2018 yılında üreticiden 26 kalem tarımsal ürün alımı yapıldı. 50 bin üreticiye toplamda 2 milyar 262 milyon 867 bin 465 TL ürün bedeli ödemesi gerçekleştirdi. Bu rakam 1999 yılında 50.8 milyon TL idi. Bu alımların aracısız olarak yapılması da direkt çiftçiye intikal etmesi nedeniyle önem taşıyor. 2000’li yılların başında alımını gerçekleştirdiği tek tarımsal ürün şeker pancarından ibaret olan Konya Şeker’in doğal olarak tarımsal ürün bedeli ödemesinin yüzde 100’ü pancar için olurken, 2018 yılında toplam tarımsal ürün bedeli ödemesi içinde pancarın payı 880 milyon TL ile yüzde 39 oldu. Yani 14 yılda yaptığımız yatırımlar ile pancarın yanına 25 kalem tarımsal ürün ekledik.

Patates tohumu konusu önemli, ithalata dayalı bir ürün, bu konuda yaptığınız yatırımı anlatır mısınız?

Konya Şeker’in ürettiği yerli patates tohumu, iştiraki olan Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri’nin nitelikli hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla 2013 yılında faaliyete başlattığı Doku Kültürü Laboratuarı’nda üretiliyor. Tamamen steril ortamda, patatesin sürgününden meristem kültürü ile elde edilen invitro patates bitkileri nod kültürüyle, yapraklı gövde parçaları kesilerek mikro çoğaltım yapıldıktan sonra iklim kontrollü seralara aktarılıyor. Burada 4 aylık gelişim sürecinin tamamlanmasıyla elde edilen süper elit kademede ve jenerasyon yaşı sıfır, hastalıklardan ari olarak üretilen mini yumruları 2 yıl arazide çoğalttıktan sonra üreticilere tohumluk olarak veriyoruz. Ülkemiz ve çiftçilerimiz böylece hem dışarıya bağımlılıktan kurtuldu hem de yerli ve milli tohumla hastalıklardan korunarak verim artışına kavuşmuş oldu. Konya Şeker olarak 3 yılda ürettiğimiz ön elit ve elit tohumluk tonajı 7 bin 658 tona ulaştı. Bu üretimle 7.5 milyon Euro’nun ülkemizde kalması sağlandı. Yaptığımız işin özeti şudur; Konya Şeker, patates tohumluğuna el attı, ithalatı daralttı, verimli ve kaliteli üretimin önünü açtı.

Tohumda hedefleriniz neler?

2016 yılında mini yumrudan 370 ton ön elit kademede tohumluk patates ürettik. 2017 yılında 737 ton ön elit kademede tohumluk, 2 bin 206 ton da elit kademe tohumluk üreten Konya Şeker, 2018 yılında ise 739 ton ön elit kademede tohumluk, 3 bin 606 ton elit kademe tohumluk olmak üzere 3 yılda toplam 7 bin 658 ton ön elit ve elit kademe tohumluk patates üretimi gerçekleştirdi.

2018 yılında genç jenerasyon 2 bin 200 ton elit tohumluk patatesi üreticilerle buluşturan Konya Şeker, bu yıl ise 3 bin 600 ton elit tohumluk patatesin üreticilere dağıtılmasını planlıyor.

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