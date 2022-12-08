Çifte müjde! Benzin ve motorine büyük indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM

Benzine 2,13 TL, motorin grubuna ise 1,88 TL indirim geldi. Fiyat değişikliği, gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 79,47 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 79,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,33 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün ocak ayından bu yana ilk kez 80 doların altına gerileyen petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik atılan adımlar etkili oldu.

Çin'de Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından salgın önlemleri gevşetilemeye devam ederken, son olarak bazı vakaların evde karantinaya girmesine yeşil ışık yakıldı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 426 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 884 bin varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler, petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,75 ile 80,12 dolar aralığının direnç, 79,38 ile 79,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.