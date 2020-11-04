Çiğ süt desteği ödemesi bugün yapılacak

IHA 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:34 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:34

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş olarak ödeyeceğimizi kamuoyuna açıklamıştık. Bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticimizin işlemleri tamamlanan Temmuz ve Ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon TL destek ödemesini bugün saat 18.00’den itibaren yapacağız. Eylül ayında üretilen çiğ süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup, işlemlerin tamamlanmasının ardından bu aya ait desteği de ödeyeceğiz” dedi.

TMO 3 AY VADELİ VADE FARKSIZ ARPA SATIŞI YAPACAK

Tarım Mahsulleri Ofisi’nin besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışına başlayacağının da müjdesini veren Bakan Pakdemirli, “Geçenlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldığını açıklamıştım. TMO tarafından besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışını başlatıyoruz. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satışlarına başlıyoruz. Kasım ayında 100 bin ton arpa, tonu bin 425 liradan satılacak. Buna göre büyükbaş hayvan başına günlük 5 kilogram, küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilogram hesabı üzerinden besici ve yetiştiricilerimize 1 aylık tüketimleri nispetinde satış yapılacak” diye konuştu.

TMO’nun yapmış olduğu stok planlaması ile tüketim merkezlerinin çoğuna arpa sevkiyatı gerçekleştirdiğini dile getiren Pakdemirli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm TMO iş yerlerinde arpa stoku bulunduğunu söyledi.