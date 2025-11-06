İSTANBUL 20°C / 14°C
Ekonomi

Çiğ süte yeni yağ oranı düzenlemesi

Çiğ inek sütünde 'C Sınıfı' yağ oranlarına ilişkin kriterler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeniden düzenlendi.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 09:56
Çiğ süte yeni yağ oranı düzenlemesi
Çiğ inek sütünün "C Sınıfı"ndaki yağ değerlerine ilişkin oranlar yeniden belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılarak kalitesinin artırılmasına, üretici gelirlerinin yükseltilmesine ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre A, B ve C olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılıyor.

Tebliğle çiğ inek sütünün "C Sınıfı"ndaki yağ değerlerinde değişikliğe gidildi. Daha önce ekim-mart döneminde çiğ sütün yağ değeri oranı yüzde 3,3'ten düşük olarak belirlenirken yeni düzenlemeyle bu oranın yüzde 2,9 ile 3,3 arasında olması kararlaştırıldı.

Çiğ sütün nisan-eylül dönemindeki yağ oranının ise yüzde 2,9 ile yüzde 3,2 aralığında olmasına karar verildi. Daha önce bu oran yüzde 3,2'nin altı olarak belirlenmişti.

