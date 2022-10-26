Çığır açacak keşif! Çin tekeli kırılacak

Nadir toprak elementleri, elektronik ve mekanik cihazların önemli bir parçasıdır ancak yetersizdirler.

Bu yüksek performanslı mıknatıslar, rüzgar türbinlerinden elektrikli arabalara kadar her şey için hayati önem taşıyor.

Sorun şu ki, tetrataenit bulmak zor, çoğunlukla milyonlarca yıl sürdüğü düşünülen göktaşı örneklerinde ortaya çıkıyor.

Bu nadir toprak yerkabuğunda aslında nadir olmasa da, madenciliği çok zor. Bunların üretimleri şu anda Çin'de yoğunlaşıyor ve bu da tedarik endişelerine yol açıyor.

BİLİM İNSANLARINDAN ÇIĞIR AÇACAK KEŞİF!

Bilim insanları umut verici bir alternatif bulduklarını duyurdu. Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları tetrataenit üretmek için çığır açan bir yöntem geliştirdiler.

Normalde oluşması milyonlarca yıl süren bir "kozmik mıknatıs" artık laboratuvarda saniyeler içinde üretilebilecek.

ÇİN TEKELİ KIRILACAK

Araştırmanın baş araştırmacısı Profesör Lindsay Greer, "Nadir toprak yatakları başka yerlerde var, ancak madencilik operasyonları son derece yıkıcı: Az miktarda nadir toprak elde etmek için büyük miktarda malzeme çıkarmanız gerekiyor. Gerek çevresel etkileri gerekse Çin'e olan yoğun bağımlılık nedeniyle, nadir toprak elementleri gerektirmeyen alternatif malzemeler için acil bir arayış var" dedi.

Keşif onaylanırsa, Çin'in nadir toprak metalleri üzerindeki tekelinin kırabilir.

Bu nedenle, bilim adamları, eski pillerden ve elektronik cihazlardan nadir toprakları geri dönüştürmenin, bunları atık su gibi yeni kaynaklardan çıkarmanın ve benzer işlevleri yerine getirebilecek daha yaygın mineraller bulmanın yollarını araştırıyorlar .

Yeni çalışmada, Cambridge'den araştırmacılar, tetrataenit adı verilen umut verici bir alternatif araştırdı. Bu mineral, nadir toprak mıknatıslarınınkine benzer manyetik özellikler veren, istiflenmiş bir kristal yapıda düzenlenmiş bir demir ve nikel alaşımıdır. Elbette avantajı, demir ve nikelin bulunmasının çok daha kolay olmasıdır.

ARTIK MİLYONLARCA YIL BEKLEMEMİZ GEREKMEYECEK

Laboratuvarda yapay olarak üretmeye yönelik önceki girişimler bir miktar başarı gösterdi, ancak teknikler ölçeklenebilir değil.

Tetrataenitin göktaşı örneklerinin daha yakından inceleyen ekip, belirli miktarlarda demir, nikel ve fosforu karıştırdılar ve tetrataenitin daha hızlı - esasen saniyeler içinde - oluştuğunu buldular.

Greer, "O kadar şaşırtıcı olan şey, özel bir işleme gerek olmamasıydı: alaşımı erittik, bir kalıba döktük ve tetrataenite sahip olduk. Bu alandaki görüş, ekstrem bir şey yapmadığınız sürece tetrataenit elde edemeyeceğinizdi, çünkü aksi takdirde, oluşması için milyonlarca yıl beklemeniz gerekecekti. Bu sonuç, bu materyal hakkında düşündüğümüzün tam aksini temsil ediyor" dedi.

Ekip, bu keşfin nadir toprak mıknatıslarına uygulanabilir bir alternatife yol açabileceğini söylüyor - ancak bu şekilde oluşturulan tetrataenitin bu mıknatıslarda çalışıp çalışmayacağını kontrol etmek için daha fazla çalışma yapılması gerekecek.

Star Gazetesi