Ankara Sanayi Odasının (ASO) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Görgün, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Odada gerçekleştirildi.

Haluk Görgün, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde son dönemde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, yerli ve milli imkanlarla üretilen platformların dünyada adından sıkça söz ettirdiğini ve "oyun değiştirici" olarak tanımlandığını söyledi.

Sektörün ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 29 arttığı bilgisini veren Görgün, "Geçen yıl ihracatımız 7,1 milyar dolara ulaştı. Ankara'da yer alan firmalarımız 2024 yılı ihracatına 3,2 milyar dolarlık katkı sağlayarak, ihracatta en yüksek katkıyı veren ilin başkentimiz olmasını sağladı. Şu anda dünyada savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'miz 11'inci sıradadır. Bu önemli bir başarıdır. Savunma sanayimizde ürettiğimiz platformlar ve platformların içindeki nitelikli alt bileşenler bize gelecekle ilgili ve geçtiğimiz süreçte yaptığımız toplantılardaki ve imzaladığımız sözleşmelerle 10 milyar doları çok yakın zamanda yakalayabileceğimizi söyleyebiliyorum." diye konuştu.

- "KOBİ'LERİMİZE, YAN SANAYİLERİMİZE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Görgün, üretilen platformlarda yerlilik oranının yüzde 80'lere çıktığına dikkati çekerek, özellikle kara ve hava araçlarında üretilen motorlar sayesinde yerlilik oranının artmaya devam edeceğini anlattı.

Sektörün sanayi ile koordinasyon ve entegrasyon süreçlerinde KOBİ'lerin, alt yüklenicilerin sağlıklı ve çevik olmasının önemli olduğunu vurgulayan Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir platform yaptığınızda, savunma sanayisiyle ilgili bir ürün geliştirdiğinizde, o ürünün başarıyla çalışabilmesi için birçok alternatif senaryonun aynı anda fonksiyonunu en iyisiyle başarıyla yerine getirmesi gerekiyor. Sektörümüzdeki yüksek katma değer üreten özellikle KOBİ'lerimize, yan sanayilerimize büyük önem veriyoruz."

Görgün, yan sanayi ve KOBİ iş payıyla teknoloji ve ürün kazanımı uygulamalarına devam ettiklerini belirterek, büyük projelerde yerlileşme ve millileşmeyi destekleyebilmek adına teknoloji ve ürün kazanımı programlarında yan sanayi ve KOBİ'lerle iş yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini bildirdi.

- "FİNANSA ERİŞİMDE BÜROKRATİK SÜREÇLERİ EN AZA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

EYDEP Programı kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip şirketlerin taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasını mümkün hale getirdiklerine işaret eden Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılının sonuna doğru tedarikçilerimizi destekleyecek iki yeni tedarikçi finansman destek programımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Kefalet Şirketleri ile Finansman Modeli ve Sipariş ve Sözleşmelere Dayalı Finansman Modeli ile tedarikçilerimizin üretim süreçlerini aksatmadan sürdürmelerini, yeni projelerini hayata geçirmelerini mümkün kılmayı ve tedarikçilerin finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırarak bürokratik süreçleri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerine tedarik hizmeti sağlayan ve KOBİ niteliğini taşıyan firmalara yönelik olarak toplamda 41 milyar lira büyüklüğü olan 'Savunma Sanayi Tedarikçilerini Destekleme Kefalet Kredi Programı' oluşturulmuştur. Piyasa koşullarına göre çok daha uygun şartlarda kredi imkanı sağlanmıştır."

- ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJİLERE DE ODAKLANILACAK

Görgün, AR-GE projelerine önem verdiklerine dikkati çekerek, "AR-GE alanında vermekte olduğumuz destekler, yerli teknoloji geliştirme sürecine katkı sağlıyor, kritik teknolojilerin dışa bağımlılığını azaltıyor ve Türk sanayicisinin yenilikçi projelerde yer almasını teşvik ediyor. AR-GE ve teknoloji yönetimi faaliyetlerimiz, ülkemizin savunma sistemlerinde kullandığı kritik bileşenlerin yerli olarak üretilmesi ve ileri teknolojilerin ülkemize kazandırılması hedefi doğrultusunda büyük önem taşımaktadır. Geçtiğimiz yıl, 28 farklı firma, kurum ve kuruluş ile 20 AR-GE projesi imzaladık, 15 projeyi tamamladık, 4 adet savunma sanayisi geniş alan çağrısı yayımladık ve toplam 216 başvuruyu inceledik." dedi.

Sektörde ihracatın finansmanı konusunda Eximbank ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde yakalanan başarının sürdürülebilirliği için önümüzdeki dönem stratejilerimizde, verimlilik, ihracat, dijital güvenlik ve dönüşüm ile çift kullanımlılık öncelikli amaçlarımız arasında yer alacaktır. Bununla birlikte çığır açan teknolojiler, finansal kaynakların çeşitlendirilerek artırılması, insan değerleri yaklaşımının geliştirilmesi, çevik yönetim, sanayimizdeki yeteneklerin KOBİ ve yeni girişimleri destekleyecek şekilde etkin kullanımı, kaynak yönetimi ve ömür devri yönetimi konuları da odaklanacağımız diğer alanlar arasında olacaktır."

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