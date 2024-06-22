Çıkarma yapacaklar! Hauswald: Türkiye ile yakından ilgileniyoruz

Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı, tedarik zincirinde köklü değişikliklere kapı aralarken birçok uluslararası şirket de tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaya başladı.

Lojistik şirketleri, bu yapılanmaya ayak uydurmak ve müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için kendilerini yeniden konumlandırmaya başladı. Bununla birlikte salgın ve Ukrayna Savaşı, Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde kendini yeniden konumlandırması açısından büyük bir fırsat sundu.

Türkiye'nin ürün ve üretimde güçlü olması, yüksek vasıflı iş gücü, Avrupa ve ABD'ye göre düşük kalan işçi maliyetleri başta Avrupa piyasaları olmak üzere çok büyük pazarlara coğrafi avantaj sundu.

Lojistik şirketleri tedarik zincirlerinde yeniden yapılandırmaya ayak uydurmak ve müşterilerine kaliteli hizmet sunmak gayesiyle kendilerini yeniden konumlandırarak yeni iş ortakları aramaya başladı. Bu şirketlerden birisi de Almanya'nın tek derin su limanı olan ve Almanya ile Mersin'i birbirine bağlayan JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı.

Almanya'da yük taşımacılığının merkezinde yer alan, sanayi ve lojistik alanlarının pazarlanması ve yönetiminde ağırlığını koruyan JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı, Türkiye'yi tedarik zincirlerinde önemli bir ülke olarak görüyor.

- "LİMANDA BİR TÜRK ŞİRKETİ DE FAALİYETTE BULUNUYOR"



JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı Üst Yöneticisi (CEO) Marc-Oliver Hauswald, AA muhabirine, Aşağı Saksonya eyaletinin limanın yüzde 100 hissesine sahip olduğunu belirtti.



Konteyner taşımacılığında Almanya'nın üçüncü büyük limanı konumunda bulunan limanın ayrıca ülkenin tek derin su limanı olduğunu hatırlatan Hauswald, 1725 metre uzunluğunda rıhtıma sahip terminale dünyanın en büyük konteyner gemilerinin yanaştığını vurguladı.

Marc-Oliver Hauswald, "Yani dünyadaki her türlü konteyner gemisini misafir edebiliyoruz." dedi.

Limanda bir Türk şirketinin de faaliyette bulunduğunu aktaran Hauswald, farklı sektörlerdeki Türk şirketleri için fırsatlar olacağına dikkati çekti.

Hauswald, Türkiye'nin Almanya için çok ilginç bir pazar olduğunu kaydederken Türkiye'nin harika bir altyapısı ve iyi eğitilmiş iş gücü olduğunun altını çizdi.

Hauswald, "Türkiye pazarıyla da çok yakından ilgileniyoruz çünkü burada gelecek için birçok fırsat olduğunu düşünüyoruz." yorumunu yaptı. Hauswald, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Orta Koridor'un önem kazandığını anlatarak, bu bölgedeki potansiyele değindi.

Orta Koridor'u kullanan Çin merkezli lojistik şirketleri ve limanları ile bağlantılarının olduğunu anlatan Hauswald, gelecek yıl bu ülkeyle yeni hatlar açacaklarını bildirdi.

- "YAKINDA TÜRKİYE'Yİ BİR HEYETLE ZİYARET EDECEĞİZ"



JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı CEO'su Marc-Oliver Hauswald, Kovid-19 sonrası değişen tedarik zincirlerini Türkiye için bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Çünkü Türkiye Avrupa'ya ve Almanya çok yakın ve harika iş gücü var. Bence Türkiye ve Almanya için de çok fazla fırsat olacak." dedi.

Almanya'da bir altyapı şirketi olarak Türkiye'ye yatırım yapamayacaklarını belirten Hauswald, Avrupa ile ticaret yapmak isteyen Türk iş ortakları aradıklarını ve yakında Türkiye'yi bir heyetle ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.