İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3992
  • EURO
    47,079
  • ALTIN
    4371.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 'Çılgın proje'de büyük adım! Dev köprü 110 metreye ulaştı
Ekonomi

'Çılgın proje'de büyük adım! Dev köprü 110 metreye ulaştı

Kanal İstanbul Projesi çerçevesinde yapımı süren Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları 110 metreye yükselirken, yol platformlarının montajı başladı. Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu'nun önemli bir parçası olacak köprü hızla ilerliyor.

İHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
'Çılgın proje'de büyük adım! Dev köprü 110 metreye ulaştı
ABONE OL

Kanal İstanbul Projesi çerçevesinde yapımı süren Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. "Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu" güzergahında yer alan köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe ulaşırken yol platformları yerleştirilmeye başlandı.

İstanbul için 'çılgın proje' olarak belirtilen Kanal İstanbul'daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmaları devam ediyor. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir bölgeleri arasında kritik bir ulaşım aksı oluşturacak köprüde, 24 şeritli yolun beton bloklarının yerleştirildiği görüldü. Bağlantı elemanlarının konulmaya başlandığı ve yol platformunun gözle görülür şekilde şekillendiği drone görüntülerine yansıdı.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şantiyeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı köprünün toplam uzunluğunun bin 618 metre, genişliğinin ise 46 metre olacağı biliniyor. Projede 196 metre yüksekliğinde kuleler ve dikkat çekici geometrik tasarım yer alıyor. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde dev beton blokların vinç yardımıyla platforma taşındığı ve işçilerin montaj işlemlerini aralıksız sürdürdüğü dikkat çekti. Köprü tamamlandığında İstanbul'un trafik akışına büyük katkı sağlaması ve Kanal İstanbul'un en önemli geçiş noktalarından biri olması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.