27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6473
  • 6,1647
  • 269.455
  • 105539
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çin bulduğu yeni enerji rezervleri ile küresel enerji dengesini değiştirecek

Çin'in en büyük petrol ve gaz üreticisi CNPC, bir milyar tonluk bir petrol sahası ve 1.06 trilyon metreküplük kaya gazı bulunduğunu açıkladı.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve ithalatcısı Çin, yeni rezerv çalışmalarında ilerleme kaydediyor.
 
CNPC'ye göre, Ordos havzasındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Şingceng petrol sahasında kesin rezerv 358 milyon tona ulaşırken, tahmini rezervlerin 693 milyon tona ulaşabilir.
 
Bu yıl petrol sahasında toplam 640 bin ton petrol üretildiğini belirten CNPC'nin yan kuruluşu PetroChina'nın Başkan Yardımcısı Li Luguang, üretimin yakın gelecekte yıllık 3 milyon tona ulaşmasının beklendiğini belirtti.
 
Şirket ayrıca, Sincan Havzasında keşfedilen 740.97 milyar metreküp kaya gazı rezervinin olduğunu da açıkladı. Şirket bu yıl 7,7 milyar metreküp kaya gaz üretmeyi ve 2020 sonuna kadar üretimi 10 milyar metreküp üzerine çıkarmayı planlıyor.
 
CNPC verilerine göre, Sincan'da toplam 1.06 trilyon metreküp kanıtlanmış kaya gazı rezervi bulunuyor.
 
PetroChina Başkan Yardımcısı Luguang, şirketin teknolojik yenilikleri teşvik edeceğini ve 'kaya gazı' gibi geleneksel olmayan enerji kaynaklarının araştırılmasını genişleteceğini söyledi.
 
Kaya petrolü ve kaya gazı üretimi için günümüze kadar yeterli teknolojiye sahip olmayan Çin, bu hamleyle dünya enerji piyasasında adeta devrim yapacak.
 
Daha önce enerji ithalatçısı olan ABD de, geleneksel olmayan enerji kaynaklarını üretme teknolojiyle ihracatçı konumuna geldi.
 
 

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi: Çok sayıda ölü var

Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi: Çok sayıda ölü var

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Yeni yargı paketiyle ilgili önemli gelişme! Bugün Meclis'e sunulacak

Yeni yargı paketiyle ilgili önemli gelişme! Bugün Meclis'e sunulacak

Yakın arkadaşı anlattı: Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korktular

Yakın arkadaşı anlattı: Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korktular

İstanbul Valiliği listeyi açıkladı: İşte o okullar

İstanbul Valiliği listeyi açıkladı: İşte o okullar

Bodrum'da korkutan olay

Bodrum'da korkutan olay

MSB duyurdu: Yakalandılar

MSB duyurdu: Yakalandılar

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA