Çin devi Türkiye kararını resmen duyurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçen yıl 20 milyon dolarlık yatırımla fabrika açarak Türkiye'de üretime başlayan Çin menşeli akıllı telefon üreticisi Vivo, ülkedeki pazar payını kısa vadede yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Vivo Türkiye Genel Müdürü Hailu Hong, AA muhabirine, Türkiye'nin akıllı telefon üreticileri için etkileyici ve heyecanlandırıcı bir pazar olduğunu anlattı.

Genç popülasyonu olan ve büyüyen bir ülke olduğu için burada yatırım kararı aldıklarını dile getiren Hong, "Sektör bilgilerine göre, 2020'de Türkiye'de 12 milyon telefon satıldı. Gebze'de bulunan bu fabrikamız, yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alana ve yıllık 5 milyon telefon üretim kapasitesine sahip. Yaptığımız bu yatırımla uzun vadede 2 bin kişilik istihdam planımız var. Şu anda yaklaşık 250 civarında çalışanımızla istihdamı yıl sonuna doğru artırmayı planlıyoruz." dedi.

Akıllı telefonların yanı sıra kulaklık ve tablet de ürettiklerini anlatan Hong, "Özellikle kamera ve yenilikçi tasarımlarıyla markamız ön plana çıkmaktadır. Y serisi modellerimiz, Türkiye'de ön plana çıkıyor. Bu yıl yenilikçi ve özgün tasarımıyla V model serisini de Türkiye pazarında satışa sunduk." diye konuştu.

- "DAHA FAZLA YATIRIM VE İSTİHDAM HEDEFLERİMİZ VAR"

Genel Müdür Hong, şirketin hedeflerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye pazarına çok yeni girmemize rağmen yaklaşık yüzde 4 pazar payına sahibiz ve kısa vadede yüzde 10 pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anlık sadece iç pazar hedeflerimiz var fakat 5 yıl içerisinde Avrupa ve Afrika gibi Türkiye'ye yakın pazarlara da ihracat yapmak istiyoruz. Türkiye'deki pazar payımızın artmasına bağlı olarak ileride tabi ki daha fazla yatırım ve istihdam hedeflerimiz var."

Vivo Türkiye İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Hasancan Yetik ise "Türkiye'yi, Avrupa teknolojisinin yıldızı olarak görüyoruz. Türkiye, genç nüfusa sahip. Bir hayli teknoloji meraklısı bir kitleyiz. Globalde büyük firmaların Türkiye pazarına olan ilgisi bunu kanıtlıyor. Çok daha iyi yerlere kısa vadede geleceğini umut ediyorum ve biz de firma olarak Gebze bölgesinde bunu destekliyoruz." şeklinde konuştu.