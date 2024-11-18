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Ekonomi

Çin devinden 1 milyar dolarlık Türkiye kararı! İzmir'de inşa edilecek

Dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group, Türkiye için 1 milyar dolar değerinde karar aldı. Çinli kompresör üreticisinin Türkiye kararını İzmir'den yana kullanacağı öğrenildi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Çin devinden 1 milyar dolarlık Türkiye kararı! İzmir'de inşa edilecek
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İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un, Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Sevimli, yaptığı yazılı açıklamada, Çinli firmanın İZBAŞ'ta 20 bin metrekare alanda 1 milyar dolarlık fabrika yatırımıyla sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreteceğini belirtti.

Bu yatırımın Türk ekonomisi için önemli olduğunu aktaran Sevimli, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Kaishan'ın İZBAŞ yatırımı, 2025'in ilk çeyreğinde temeli atılarak bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu dev yatırım, SOCAR tarafından inşa edilen ve 2018'de devreye alınan STAR Rafineri'den sonra İzmir'e kazandırılan en büyük ölçekli yatırım olacak. Ev sahipliği yapacağımız bu yatırımda üretilecek büyük ölçekli kompresörler, jeotermal enerji santralleri başta olmak üzere farklı sektörlerdeki ağır sanayi kuruluşunda da kullanılacak. İZBAŞ yönetimi olarak sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yüksek üretim süreçlerine sahip yatırımlara tahsis etmek istiyoruz."

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