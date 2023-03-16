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Ekonomi

Çin devinden Türkiye kararı

Çinli telefon devi Vivo Türkiye'ye yeni yatırım için hazırlıklara başladı. Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, 'Türkiye Vivo için önemli bir pazar. Bu yıl ikinci yarısında dördüncü üretim bandını devreye almayı planlıyoruz.' diye konuştu.

16 Mart 2023 Perşembe 08:53 - Güncelleme:
Çin devinden Türkiye kararı
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İthal telefonlara getirilen ek maliyetler ve yerli üretimi teşvik eden uygulamalar Türkiye'yi dünyanın önemli akıllı telefon üretim merkezlerinden biri haline getirdi. 2021 yılında 20 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye'de üretime başlayan dünyanın en çok satan 5 telefon markasından biri olan Çinli Vivo, ülkedeki yatırımlarını artırma kararı aldı. Gebze'deki fabrikalarının kapısını ilk kez basına açan Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, "Türkiye Vivo için önemli bir pazar. Türkiye yatırımımızı uzun vadeli ve geniş kapsamlı düşünüyoruz. Bu bağlamda bu yıl ikinci yarısında dördüncü üretim bandını devreye almayı planlıyoruz" dedi.

100 KİŞİYİ İŞE ALACAK

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye'de yeni yapılacak bant yatırımıyla 5G telefonları üretmeyi planladıklarını anlatan Vivo Türkiye CMO'su Ertan Şensoy da şunları kaydetti: "Bugüne kadar yaptığımız yatırımlara Türkiye'de 300 kişilik istihdama ulaştık. Yeni bant yatırımıyla 100 kişiye daha ek istihdam sağlamayı planlıyoruz. Türkiye bizim için önemli bir pazar. Burada yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahibiz."

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