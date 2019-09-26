Çin ''güvenilmez'' varlıkları inceleyecek
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ülkesinin bir 'güvenilmez' varlıklar listesi üzerinde çalıştığını duyurdu.
- DHA
Feng, açıklamasında listenin her hangi bir firma, kişi ya da ülkeye yönelik olmayacağını ve listenin adil piyasa düzeni oluşturulması için planlandığını belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.