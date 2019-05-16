Çin Mart'ta 20.45 milyar dolarlık ABD Hazine kağıdı sattı
ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Çin, Mart ayında ABD Hazine kağıtlarında, 20.45 milyar dolar ile 2016 Ekim'den bu yana en büyük satışı yaptı.
- DHA
Çin'de geçen hafta yayımlanan haberlerde, Çin´in ABD tahvillerini de elden çıkarmayı gözden geçirdiğine dikkat çekiliyordu.
Archyworldys'in haberine göre, Mart sonunda Çin'in elindeki ABD Hazine kağıdı, Mayıs 2017'den bu yana görülen en düşük seviye olan 1 trilyon 121 milyar dolara indi. Şubat ayında Çin'in elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı 1 trilyon 131 milyar dolar düzeyindeydi. ABD hazeni kağıtlarının diğer büyük alıcısı Japonya'nın elindeki tutarı da, aynı dönemde 1 trilyon 78 milyar dolara çıktı.
ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik, ABD Başkanı Donald Trump´ın 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini yüzde 25´e çıkarmasının ardından Pekin yönetimi 60 milyar dolarlık ABD ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin Haziran´da yüzde 25´e çıkarılacağını duyurmasıyla devam etti.
The Global Times´da yer alan haberde, Çin´in ABD´den tarım ürünleri ve enerji almayı bırakabileceği, ABD ticaret hizmetini kısıtlamayı ve Boeing siparişlerini azaltmayı değerlendirdiği belirtildi.
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