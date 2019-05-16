Çin Mart'ta 20.45 milyar dolarlık ABD Hazine kağıdı sattı

Çin'de geçen hafta yayımlanan haberlerde, Çin´in ABD tahvillerini de elden çıkarmayı gözden geçirdiğine dikkat çekiliyordu.

Archyworldys'in haberine göre, Mart sonunda Çin'in elindeki ABD Hazine kağıdı, Mayıs 2017'den bu yana görülen en düşük seviye olan 1 trilyon 121 milyar dolara indi. Şubat ayında Çin'in elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı 1 trilyon 131 milyar dolar düzeyindeydi. ABD hazeni kağıtlarının diğer büyük alıcısı Japonya'nın elindeki tutarı da, aynı dönemde 1 trilyon 78 milyar dolara çıktı.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik, ABD Başkanı Donald Trump´ın 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini yüzde 25´e çıkarmasının ardından Pekin yönetimi 60 milyar dolarlık ABD ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin Haziran´da yüzde 25´e çıkarılacağını duyurmasıyla devam etti.

The Global Times´da yer alan haberde, Çin´in ABD´den tarım ürünleri ve enerji almayı bırakabileceği, ABD ticaret hizmetini kısıtlamayı ve Boeing siparişlerini azaltmayı değerlendirdiği belirtildi.