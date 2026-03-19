19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Ekonomi

Çin menşeli iki ürünün ithalatına soruşturma

Yerli üretici Afs Bıçak'ın başvurusu üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli gıda öğütücü ve karıştırıcı bıçaklarına yönelik dampinge karşı nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA19 Mart 2026 Perşembe 09:21
Türkiye'nin yerli üreticilerini koruma adına attığı adımlar hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal edilen gıda öğütücü ve karıştırıcı bıçaklarına yönelik haksız rekabet iddialarını değerlendirdi ve yeni bir soruşturma süreci başlattı. Karar, sektördeki dampinge karşı mevcut önlemlerin geleceğini doğrudan etkileyecek nitelik taşıyor.

Çin menşeli "gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çin menşeli "yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üretici Afs Bıçak ve Kalıp San. Tic. Dış Tic. Ltd. Şti'nin başvurusunun ardından yapılan inceleme sonucunda, soruşturmaya ilişkin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile söz konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

