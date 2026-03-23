23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Ekonomi

Çin menşeli o ürüne damping soruşturması

Çin menşeli bazı kapı kilitlerinin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 09:14
Çin menşeli o ürüne damping soruşturması
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp Sanayi AŞ tarafından yapılan ve Tursan Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Metlox Kilit Sanayi Ticaret AŞ, Yuma Kilit ve Makine Sanayi AŞ, Er-ay Dinamo Kömürleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Güven İş Menteşe İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmaları tarafından da desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)", "soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)", "diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)", "kapı kilidi silindirleri (barel)" ve "yalnız kapı kilitleri için kilit kasası" ürünlerine yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

  • kapı kilit ithalatı
  • çin menşeili
  • nihaİ gözden geçirme

