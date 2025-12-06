İSTANBUL 20°C / 12°C
Ekonomi

Çin, Mısır, Hindistan kapıda! Deprem bölgesinde ihracat rekoru

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkarılan mermerler, başta Çin olmak üzere Hindistan ve Mısır'a ihraç edilerek bölge ekonomisine milyon dolarlık katkı sağlanıyor. Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş 6 Şubat depremlerinin ardından üretim faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek bölgedeki çalışmaların hem istihdama hem de ihracata katkı sunduğunu söyledi.

6 Aralık 2025 Cumartesi 09:46
Çin, Mısır, Hindistan kapıda! Deprem bölgesinde ihracat rekoru
Akçadağ ilçesi Hançerli-Keller bölgesinde yaklaşık 4 yıldır mermer üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Abdulkadir Yıldız, aylık 4 ila 5 bin ton civarında üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

"ÇİN, HİNDİSTAN VE MISIR GİBİ ÜLKELERE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Yıldız, yapılan üretimin kent ekonomisine toplamda 15 ila 20 milyon dolar arasında katma değer kazandırdığını ifade ederek, üretilen mermerlerin bir bölümünün iç piyasaya sunulduğunu önemli bir kısmının ise Çin, Hindistan ve Mısır gibi ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.

"DEPREM SONRASI ÜRETİM DEVAM EDİYOR"

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ise 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından üretim faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek bölgedeki çalışmaların hem istihdama hem de ihracata katkı sunduğunu söyledi. Ulutaş, sürdürülen çalışmalara belediye olarak destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

