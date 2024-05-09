Çin teknoloji devinden Türkiye kararı: Daha fazlası için çok umut verici

Yapay zekaya özel veri depolama çözümlerini açıklayan Huawei, Türkiye'yi daha fazla yatırım için umut verici görüyor. Çin merkezli Huawei'nin Veri Depolama Ürün Grubu Başkanı Peter Zhou, "Türkiye'de çalışanlarımız sadece Huawei için teknoloji icat etmiyorlar, yerel ortaklara ve şirketlere hizmet veriyorlar." dedi.

"TÜRKİYE, DAHA FAZLA YATIRIM İÇİN ÇOK UMUT VERİCİ"

Peter Zhou, Berlin'de düzenlenen yıllık Yenilikçi Veri Altyapısı Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcısı Huawei'nin Türkiye'deki faaliyetlerini 5 lokasyonda sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de Huawei'nin AR-GE Merkezi olduğunu hatırlatan Zhou, burada çoğunluğu Türk mühendislerince olmak üzere yazılım ve teknoloji üzerine çalışmalar yapıldığını belirtti.

Zhou, "Türkiye'de çalışanlarımız sadece Huawei için teknoloji icat etmiyorlar, yerel ortaklara ve şirketlere hizmet veriyorlar. Türkiye'de sadece iş ortağı olmak için değil aynı zamanda ülkedeki akademi dünyasıyla, araştırma enstitüleriyle işbirliği yapmak için de yatırım geldiğini görüyorum. Türkiye, Huawei'den daha fazla yatırım için çok umut verici." dedi.

- VERİ DEPOLAMA YAPAY ZEKAYLA DEĞİŞİYOR

Huawei, forum kapsamında, şirketlerin teyp tabanlı depolamadan uzaklaşmalarını sağlayabilecek bir depolama çözümü geliştirdiğini bildirdi.

Huawei, OceanStor veri depolama çözümleri ailesinin bir parçasını oluşturan yapay zekaya özel depolama ürünü OceanStor A800'ün yanı sıra yeni bir yüksek kapasiteli katı hal sürücüsü (SSD) ve şirketin veri yönetim motorunda (DME) yapay zekaya özel bir güncellemeyi tanıttı.

Peter Zhou, teyp depolamanın verimsiz olduğu için "korkunç bir teknoloji" olduğunu ve sıcaklık ve nem kontrollü alanlarda depolanması gerektiği için bir dizi zorluk çıkardığını söyledi.

Son birkaç yılda hızla yayılan yapay zekanın geleneksel depolama çözümlerini bozduğunu ve performans, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlikle ilgili sorunlara neden olduğunu anlatan Zhou, bu zorlukların üstesinden gelmek için Huawei'nin sürdürülebilirlik ve veri yapısı gibi alanlarda yenilikler yaparak "veri depolamayı yeniden tanımlamaya" çalıştığını ifade etti.

Zhou, "teybin unutulabilmesi" için inovasyonun gerçekleşmesi gerektiğini ve Huawei'nin önümüzdeki yılın başında beklenen yeni bir ürünle bu soruya yanıt vereceğini umduğunu sözlerine ekledi.

- "EN ENERJİ VERİMLİ DEPOLAMA ÇÖZÜMÜ"

Zhou, A800'ün aynı zamanda Huawei'nin bugüne kadarki en enerji verimli depolama çözümü olduğunu, U (raf birimi) başına 1PB depolama yoğunluğu ve TB başına 0,7 watt enerji verimliliği sunduğunu bildirdi.

Peter Zhou, "A800'ün amacı esas olarak yüksek performanslı NAS (ağa bağlı depolama) içindir çünkü bir veri paradigması olarak NAS, üretken yapay zeka için yaygın olarak kullanılmaktadır." bilgisini verdi.

A800'ün, kart tutucu düzlemi, kontrol düzlemi ve veri düzlemi mimarisini birleştirdiğini belirten Zhou, çözümün enerji ve verimlilikteki israf ve kayıplara son vereceğini savundu.

Huawei'e göre, A800 ayrıca yapay zeka küme kullanımını yüzde 30 artırıyor ve adı açıklanmayan bir "satıcının" eşdeğer depolama çözümünden 4 kat daha fazla Gbps ve 8 kat daha fazla IOPS sağlıyor.

İlk kez 1951 yılında bilgisayar verilerini depolamak için kullanılan teyp depolama, uzun erişim süreleri ve yavaş veri aktarım hızlarından muzdarip olunsa da genellikle bilgi depolamanın uygun maliyetli bir yolu olarak kabul ediliyor.

Huawei, A800'e ek olarak disk başına 128 TB kapasite sağlayabildiğini söylediği yeni bir yüksek kapasiteli SSD çözümünü de duyurdu. Bu çözümün, adı açıklanmayan başka bir emsal tedarikçinin SSD çözümüne kıyasla veri PB başına yüzde 88 daha az depolama alanı ve yüzde 92 daha az enerji tükettiği belirtildi.