Çin Türkiye'den satın alıyor! Tam 500 milyon dolar

Çevikoğlu, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı e-Ticaret Dairesi, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, TİM ve TOBB ile yapılan görüşmeler sonrası dev e-ticaret platformunda Türk mağazasının açılması için PTT iştiraki PttAVM.com'a koordinasyon görevi verildiğini söyledi.

Çin'in en büyük e-ticaret platformları JD'nin yanı sıra Alibaba'nın Tmall ve TikTok'un sahibi olduğu Douyin e-ticaret sitelerinde PttAVM mağazaları açılarak ürünlerin satılmaya başlandığını ifade eden Çevikoğlu, "Türkiye Premium Store" adı verilen mağazaya şu ana kadar 46 markanın katıldığını bildirdi.

Çevikoğlu, söz konusu markalardan yaklaşık 20'sinin aktif olarak satış yaptığı bilgisini vererek, "Ticaret Bakanlığı, TİM ve TOBB'un yönlendirdiği önemli Türk markalarının ürünleri daha kolay şekilde Çin'de satılacak. Eti, Arzum, DS Damat, Otaci, Hunca gibi birçok önemli markamız bu grup içinde. Türk markalarının toplu olarak yer alabildiği bir mağaza işletiyoruz." diye konuştu.

- "ÜRÜNLER ÖNCE İSTANBUL'DA DEPOLANACAK, SONRA ÇİN'E TESLİM EDİLECEK"

Çevikoğlu, Türk ürünlerinin PTT Kargo ile üç farklı yöntemle Çin'e götürüleceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ürünleri önce İstanbul'da depolayıp, gümrükleme ve e-ihracat işlemlerini yaptıktan sonra doğrudan Çin'deki adrese teslim ediyoruz. Öte yandan markalarımızın Çinli tüketicilere daha hızlı gönderim yapabilmeleri için depolama ve 'fulfillment' hizmetlerimizi İstanbul ile birlikte Hong Kong ve Çin-Zhejiang da sunuyoruz. Çin'in pandemi kısıtlarını kaldırmasıyla birlikte bu aydan itibaren hem Türkiye'den hem de Çin ve Hong Kong üzerinden tüketici teslimatlarımızı hızlandırdık. Markalarımızın Çin'de penetrasyon hızını artırmak için ayrıca bu ülkedeki lojistik kapasitemizi daha da geliştireceğiz."

Bir markanın Çin pazarına tek başına girebilmesinin maliyetinin yaklaşık 200 bin dolar olduğuna dikkati çeken Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, markalara hiçbir maliyet yüklemeden bu ülkeye girmelerini sağlıyoruz. Öte yandan bu platformlarda bir mağaza açmak isterseniz, minimum platform başına 15-25 bin dolar depozit yatırımı ve Trading Partner (TP) dediğimiz yerli ortak hizmet yatırımı gerekliliği bulunmaktadır. Bu olmazsa o platformda çalışma imkanı yok, zira platformların hem tüm ara yüzleri Çince hem de Çin'de iş akışları TP'ler üzerinden tasarlanmış. Ayrıca mağaza açıp yönetebilmek için de lokalde iade adresi gösterilmesi gerekiyor ve bunu ancak yerli şirketler yapabilir. Platform ve gümrük sistemlerine erişim de TP'ler/yerli şirketler üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla tüm bu yatırımlar pazara giriş maliyetlerini ciddi şekilde artırıyor. Biz markaları ücretsiz Çin pazarına sokuyoruz. Yeter ki orada marka tescili olsun. Orada marka tescili yoksa bile onları yaptırmalarına yardım ediyoruz. Bunun için firmaların TOBB, TİM ve Ticaret Bakanlığımıza başvurmaları yeterli."

- "HEDEF, 5 YILDA ÇİN PAZARINDA 500 MİLYON DOLAR"

Çin pazarında Türkiye'yi temsil eden ve bilinen ürünlerin yer almasını planladıklarını vurgulayan Çevikoğlu, "Şu ana kadar en çok satılan ürünler gıda ve kozmetik. Bu ürün yelpazesi, markalarımız artıkça genişleyecek." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığının da yeni e-ihracat destekleri olduğunu anımsatan Çevikoğlu, söz konusu desteklerle birlikte ciddi büyüme beklediklerini dile getirdi.

"Sadece JD'de değil, Alibaba'nın TMall ve Tiktok'un Douyin platformlarında da Türkiye Premium Store mağazalarımız var." diyen Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığı, TİM, Ticaret Ataşeliği ve Çin pazarına girmek isteyen markaların katılımı ve desteğiyle 5 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık Çin'in sınır ötesi e-ticaret pazarından 500 milyon dolarlık pay almayı hedeflediklerini anlattı.

Çin'de en çok talep edilen kategoriler arasında elektronik, giyim, yapı market, kozmetik ve gıda ürünleri bulunduğunu aktaran Çevikoğlu, bu ülke pazarında yıllık yaklaşık 1,3 milyar kişinin ortalama 1200 dolarlık alışveriş yaptığını sözlerine ekledi.