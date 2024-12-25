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Ekonomi

Çin ve Güney Kore menşeli ürünlere soruşturma

Çin menşeli akrilik elyaf ile Çin ve Güney Kore menşeli yassı çelik ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Çin ve Güney Kore menşeli ürünlere soruşturma
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Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk tebliğe göre, yerli üretici tarafından yapılan başvuru üzerine Çin menşeli "akrilik elyaf" ürününün, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. Buna göre, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla Çin menşeli akrilik elyaf ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

İkinci tebliğe göre, yapılan başvuru üzerine Çin ve Güney Kore menşeli "soğuk haddelenmiş yassı çelik (tavlanmamış olanlar hariç), galvaniz kaplanmış yassı çelik ve boyalı yassı çelik" ürününün yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu tespit edildi.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasını kararlaştırdı.

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